Giorgia Meloni e Andrea Giambruno: “Rapporti intensificati, la premier dagli ex suoceri per Natale” I rapporti tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, secondo quanto riporta Repubblica, si starebbero intensificando. La Presidente del Consiglio, per amore della figlia Ginevra, avrebbe trascorso il Natale a casa degli ex suoceri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Giorgia Meloni, a causa di problemi di salute, si è vista costretta ad annullare per due volte la conferenza stampa di fine anno. Secondo le notizie più recenti, la Presidente del Consiglio sta facendo i conti con una sindrome otolitica, che causa vertigini e nausea. Meloni dovrebbe riuscire a incontrare i giornalisti giovedì 4 gennaio alle ore 11:00, quando è stata fissata una nuova conferenza. Intanto, nei giorni scorsi, la premier si è adoperata per garantire un sereno Natale alla figlia Ginevra, dopo la fine della relazione con Andrea Giambruno.

Il Natale di Giorgia Meloni e Andrea Giambruno dopo la rottura

È Repubblica a tracciare un quadro di come starebbero andando questi giorni di festa per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo quanto riporta il sito del noto quotidiano, la quarantaseienne avrebbe trascorso il Natale a Milano "a casa dei genitori dell'ex compagno Andrea Giambruno". Avrebbe soggiornato in hotel e nel pomeriggio del 25 dicembre sarebbe rientrata a Roma insieme alla piccola Ginevra. Poi, i problemi di salute che l'hanno costretta ad annullare per la seconda volta l'incontro con i giornalisti, che avverrà il prossimo 4 gennaio.

"I rapporti con Andrea Giambruno sembrano essersi intensificati"

Era il 20 ottobre, quando Giorgia Meloni annunciava la fine della relazione con Andrea Giambruno, a seguito dei fuorionda diffusi dal tg satirico Striscia la Notizia. Secondo quanto riporta Repubblica, però, la situazione si sarebbe via via distesa tra loro: "I contatti tra Meloni e Giambruno sembrano essersi intensificati. […] I due sono stati visti in più occasioni di nuovo insieme in buoni rapporti per la figlia Ginevra". In effetti, il giornalista Andrea Giambruno, nei giorni scorsi, è stato immortalato mentre presenziava alla festa di Fratelli d'Italia, Atreju. Attualmente vivrebbe in un appartamento a Roma sud, poco distante dalla casa della sua ex compagna. Inoltre, Andrea Giambruno e Giorgia Meloni sono stati avvistati alla recita scolastica della figlia, sebbene seduti distanti. Infine, sempre stando a quanto riporta Repubblica, i due erano insieme sull'aereo che li riportava da Milano a Roma, dopo avere trascorso il 25 dicembre insieme.