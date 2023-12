Quando ci sarà la conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni e come sta la premier La conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si terrà giovedì 4 gennaio alle ore 11. Lo si apprende dallo staff della premier, che riferisce che a Meloni è stata diagnosticata la “sindrome otolitica”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Un problema di otiliti, una sindrome che in genere causa vertigini, capogiri e nausea. È questo il disturbo che ha colpito la presidente del Consiglio, che l'ha costretta a stare a letto, al buio, per quasi due giorni, e l'ha portata a rinviare per due volte la consueta conferenza stampa di fine anno. Ora da Palazzo Chigi hanno comunicato una nuova data per l'appuntamento della premier con i giornalisti: la conferenza stampa è fissata per giovedì 4 gennaio alle ore 11. È stato possibile annunciare una nuova data visto che le condizioni di salute della presidente del Consiglio sono in miglioramento.

Come sta Giorgia Meloni

Meloni è dunque affetta da sindrome otolitica, il cui nome scientifico è vertigine posizionale parossistica benigna. La premier, secondo quanto si apprende dai suoi collaboratori, è comunque in ripresa, dopo una visita dell'otorino, che le ha diagnosticato il disturbo e ha effettuato una "manovra" curativa. Meloni ha iniziato ad avere questo disturbo, i cui sintomi sembravano inizialmente legati a uno stato influenzale, l'altro ieri. Prima della visita dello specialista si era ipotizzato per Meloni anche una possibile labirintite. Dopo le manovre effettuate dall’otorino, già questa mattina la presidente del Consiglio è riuscita ad alzarsi, anche grazie ad un collare che le sostiene il collo limitandone i movimenti, e sembra stare meglio, tanto da riuscire anche a parlare al telefono.

Nei giorni scorsi aveva comunque dovuto rinunciare a diversi impegni istituzionali, per uno stato di malessere e indisposizione. In un primo momento infatti la data originaria della conferenza stampa doveva essere il 21 dicembre, ma l'appuntamento era stato cancellato. Il 20 dicembre infatti Meloni aveva assistito alla recita scolastica della figlia Ginevra, dove si era recato anche l'ex compagno Andrea Giambruno, ma aveva accusato un malore. Dopo l'annullamento dell'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per gli auguri di Natale, il primo appuntamento in agenda sarebbe stato oggi, 28 dicembre, nuova data della conferenza stampa di fine anno. Ieri pomeriggio però era arrivata la notizia di un nuovo rinvio "per il persistere dell'indisposizione della Presidente".