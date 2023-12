Giorgia Meloni rinvia per la seconda volta la conferenza stampa di fine anno Slitta ancora la conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio: Giorgia Meloni non è ancora guarita dall’influenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Ancora un rinvio per la conferenza stampa della premier Meloni. Una nota dell'Ordine dei giornalisti e dell'Associazione Stampa Parlamentare, organizzatori dell'evento, comunica che la conferenza stampa di fine anno, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, prevista per domani, giovedì 28, alle ore 11, non avrà luogo "per il persistere dell'indisposizione della Presidente". L'Ordine dei giornalisti e l'Associazione Stampa Parlamentare, "restano in attesa di indicazioni da parte della Presidenza del Consiglio per la nuova data", si legge. Una nuova data dunque ancora non è stata stabilita.

Quindi, dopo il primo rinvio rispetto alla data originaria del 21 dicembre, la conferenza stampa di fine anno slitta di nuovo. A quanto si apprende, la premier non si è ancora ristabilita e sarebbe alle prese con il persistere di un'influenza.

La premier si era presa una pausa in questi giorni, cancellando i suoi impegni, proprio a causa di uno stato influenzale, che l'ha colpita prima di Natale. Pur avendo effettuato un tampone Covid, e pur essendo risultata negativa al test, per via del malessere aveva dovuto rinunciare agli auguri al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla tradizionale conferenza stampa di fine anno in programma il 21 dicembre. Aveva però assistito alla recita scolastica della figlia Ginevra, il 20 dicembre, dove si era recato anche l'ex compagno Andrea Giambruno. Il primo appuntamento istituzionale dopo Natale e Santo Stefano sarebbe stato proprio la conferenza stampa di domani, seguita dal Consiglio dei ministri (previsto alle 15,30), che all'ordine del giorno dovrebbe avere anche il decreto milleproroghe e la riforma dell'Irpef.