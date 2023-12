Giorgia Meloni è malata, slittano la conferenza stampa di fine anno e l’incontro con Mattarella Giorgia Meloni è malata, ha l’influenza, e per questo salteranno tutti i suoi impegni istituzionali questa settimana. In particolare saranno rimandati la conferenza stampa di fine anno, spostata al 28 dicembre, e l’incontro al Quirinale per gli auguri, che avrebbe dovuto svolgersi oggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

Niente conferenza stampa di fine anno, che sarà riprogrammata, né altri impegni istituzionali per Giorgia Meloni questa settimana. Lo ha fatto sapere Palazzo Chigi, comunicando che la presidente del Consiglio è ancora malata. Già ieri, tutti gli appuntamenti erano stati annullati a causa dell'influenza, e nei giorni precedenti aveva mostrato qualche segno di una possibile malattia stagionale, sentendosi la temperatura della fronte con la mano mentre si trovava in Senato. Infatti, Meloni non ha presieduto il Consiglio dei ministri in cui il governo ha approvato varie misure fiscali, come il riordino del settore dei giochi online, mentre ha fatto slittare l'approvazione definitiva della riforma Irpef 2024.

Questo significa che la conferenza stampa di fine anno, una tradizione per il capo del governo che si mette a disposizione per rispondere alle domande dei giornalisti, slitterà. Doveva avere luogo domani, giovedì 21 dicembre, alle ore 11. Invece sarà posticipata di una settimana: l'incontro con la stampa si terrà giovedì 28 dicembre, probabilmente alla stessa ora.

Non è difficile immaginare su cosa si concentreranno alcune delle domande: come tutti gli anni saranno ore politicamente molto mosse, soprattutto sul fronte della legge di bilancio. La mattina del 28 dicembre dovrebbe iniziare l'esame del testo alla Camera, che proseguirà senza che il governo metta la fiducia; il disegno di legge dovrebbe essere approvato definitivamente il giorno dopo invece, il 29 dicembre attorno alle ore 19.

Oggi, Meloni ha quindi saltato il tradizionale incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di un vertice istituzionale che non è legato a un particolare avvenimento politico – nonostante le recenti parole di Ignazio La Russa abbiano suscitato polemiche proprio per quanto riguarda il capo dello Stato -, ma di un semplice faccia a faccia per gli auguri festivi e un punto sulla situazione del governo. Anche in questo caso, l'incontro sarà riprogrammato, ma la nuova data non è ancora stata comunicata.