Le foto di Andrea Giambruno dolce papà, in attesa delle feste chissà se con Giorgia Meloni

Le feste si avvicinano e Andrea Giambruno ha occhi solo per la sua piccola Ginevra, la figlia avuta dalla relazione con Giorgia Meloni, in vista del primo Natale nelle vesti di genitori ufficialmente separati. Non c’è dubbio sul fatto che i due riusciranno a garantire comunque alla piccola la massima serenità famigliare, ma intanto da quando è scoppiato il putiferio non si sono più fatti vedere insieme.

Domenica al parco coi vip per Andrea Giambruno e Ginevra

In attesa del Natale, Andrea Giambruno non rinuncia a trasmettere il calore delle feste alla piccola Ginevra, portandola al villaggio allestito a tema al parco di Villa Borghese, a Roma. Le temperature permettono alla famigliola di godersi una mattinata serena, trascorsa tra giostre e pattinate sul ghiaccio, in compagnia di alcuni amici incontrati per caso. Con loro c’è Eleonora Abbagnato insieme alla figlia Julia avuta dall’ex calciatore Federico Balzaretti, ma anche Flora Canto ed Enrico Brignano, anche loro a godersi il parco insieme ai figli. Manca la mamma Giorgia Meloni, impegnata per lavoro e per questo assente, ma il settimanale Chi che immortala il papà single insieme alla Susa piccola, è pronto a scommettere che per le feste la coppia Giambruno Meloni farà comunque di tutto per assicurare alla bambina unione e gioia in famiglia, a costo di inghiottire i malumori.

Andrea Giambruno e la causa in tribunale contro Mediaset

Si cerca serenità per le feste, lo si fa soprattutto per i più piccoli, ma per Andrea Giambruno è tutt’altro che un periodo sereno. Non solo il giornalista ha dovuto affrontare cambiamenti di vita privata e professionale, ma presto potrebbe avventurarsi anche in un’ardita battaglia legale contro Mediaset. Di recente un’indiscrezione de Il Fatto Quotidiano ha raccontato che probabilmente Giambruno ha in mente di intentare una causa contro l’azienda colpevole di “violazione personale della privacy e diffamazione a mezzo stampa”. Sarebbero questo le armi che il suo legale gli avrebbe consigliato di schierare, nel tentativo di ottenere un importante risarcimento in termini economici, ma anche morali, dopo lo smacco dei fuorionda di Striscia La Notizia, che lo hanno regalato al retrobottega del suo programma di Rete 4, dopo appena poche settimane sotto ai riflettori.