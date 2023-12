Giorgia Meloni e Andrea Giambruno alla recita della figlia, entrambi presenti ma seduti distanti Giorgia Meloni e Andrea Giambruno hanno partecipato alla festa della recita della figlia Ginevra. La premier e l’ex compagno siedono distanti, come mostrano le foto pubblicate da Dagospia. Ma il giornalista si gira a guardare più volte in direzione della madre di sua figlia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Dopo le foto di Andrea Giambruno solo e pensoso ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia a Roma, il giornalista e la premier Giorgia Meloni si ritrovano a pochi metri di distanza l’uno dall’altra di nuovo in pubblico. È accaduto in occasione della recita scolastica di Natale di Ginevra, figlia dell0ex coppia. Dagospia ha fotografato Meloni in prima fila ad assistere alla rappresentazione della figlia. A distanza di pochi metri, solo qualche fila più in alto, c’era Giambruno che ha più volte puntato lo sguardo in direzione dell’ex compagna. Nessuna interazione pubblica tra i due che non sono mai più stati fotografati vicini dal momento in cui è ufficialmente terminata la loro storia d’amore.

I fuorionda di Giambruno pubblicati da Striscia la notizia

La parabola amorosa di Giambruno e Meloni è terminata il 20 ottobre 2023 quando la Premier ha annunciato la fine della relazione con il giornalista, durata 10 anni. È accaduto in seguito alla pubblicazione da parte di Striscia la notizia di due fuorionda registrati nello studio della trasmissione Diario del giorno, all’epoca ancora condotta dall’ex compagno di Meloni. I video e gli audio mostravano Giambruno rivolgere apprezzamenti sessisti a una donna la cui identità non è mai stata rivelata. In seguito al secondo deflagrante filmato (“Facciamo le threesome, stiamo cercando la terza”, diceva il giornalista in uno degli audio), la presidente del Consiglio ha annunciato la fine della storia d’amore con il giornalista.

L’annuncio di Giorgia Meloni: “La mia storia con Giambruno è finita”

Con un comunicato stampa diramato attraverso il suo profilo Instagram, Meloni ha annunciato la fine della lunga relazione con Giambruno. “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra”, aveva fatto sapere Meloni, “Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.