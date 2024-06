video suggerito

Massimo Giletti e la stoccata a La7: "Enrico Mentana, l'unico con cui il rapporto non si è incrinato" A un giorno dal suo ritorno in Rai, Massimo Giletti si toglie i sassolini dalle scarpe con la sua vecchia rete: "Con Enrico Mentana ho sempre avuto un rapporto solido, che questa vicenda non ha incrinato. A differenza di quello con altri dirigenti di La7".

Massimo Giletti farà ufficialmente il suo ritorno in Rai a partire da domani, 25 giugno, alle ore 21.20 su Rai2 con una puntata speciale: Ustica, una breccia nel muro. Si tratta di una puntata che riporta in prima serata il mistero della tragedia dell'aereo DC 9 dell'Itavia, che precipitò il 27 giugno 1980 nel mar Tirreno. Morirono 81 passeggeri, 13 erano bambini. Nell'intervista che ha rilasciato a La Verità, il giornalista lancia anche una stoccata alla sua vecchia dirigenza e ai suoi vecchi colleghi, parliamo di La7, confermando di essere rimasto in buoni rapporti solo con Enrico Mentana: "L'unico con cui il rapporto è rimasto solido".

Le parole di Massimo Giletti

Massimo Giletti ha anche parlato del suo futuro prossimo, quello che riguarda il 2024/2025. Ritornerà, dopo la puntata speciale in onda domani sera, con un nuovo programma di cui, però, si sa ancora molto poco:

A 62 anni non posso rinunciare a fare inchieste. Ce n’è bisogno, e il successo di programmi come Report lo dimostra. L’importante è che non siano mai ideologiche e non mirate a colpire una precisa area politica. Questo è il mio mestiere, voglio continuare a farlo e quel che mi è successo mi ha dato il coraggio per andare avanti, fare giornalismo seriamente e non girare la testa dall’altra parte.

I rapporti di Massimo Giletti con La7

Massimo Giletti ha poi raccontato dei suoi rapporti con La7, praticamente azzerati se non fosse per Enrico Mentana: "Faccio prima a dirle chi è rimasto. Non dimenticherò mai Michele Santoro che da Lilli Gruber su La7 disse che era inutile parlare di libertà di stampa in Russia mentre chiudevano Non è l’Arena senza apparente motivazione". E ancora: "E non dimentico l’articolo scritto da Francesca Fagnani per sostenermi. Sono stati gli unici che hanno avuto il coraggio di esporsi. Con Enrico Mentana ho sempre avuto un rapporto solido, che questa vicenda non ha incrinato. A differenza di quello con altri dirigenti di La7".