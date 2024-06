video suggerito

Mentana interrompe Meloni per attaccare Gruber: “Non vorrei dessero dell’incontinente anche a lei” Durante l’intervista a Giorgia Meloni, il direttore del Tg La7 torna sarcasticamente sul battibecco a distanza con Lilli Gruber. Gli animi a La7 rischiano di accendersi sempre più. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È un finale di stagione assai movimentato in casa La7. Le vicende più eclatanti che hanno caratterizzato la rete di Urbano Cairo nelle ultime settimane, dagli attacchi a distanza tra Gruber e Mentana al video elettorale con cui Meloni ha sostanzialmente deriso il pubblico della rete, si sono fusi in un unico momento televisivo andato in onda la sera del 5 giugno, quando il premier Giorgia Meloni è stata ospite di Enrico Mentana al Tg La7 per un'intervista della durata di venti minuti circa.

L'intervista di Mentana a Meloni

Caso raro se si considera la latitanza di Meloni da La7 da quando è partito il suo mandato i governo, denunciata dalla maggior parte dei conduttori della rete. L'intervista di Mentana a Meloni ha toccato i temi di attualità più caldi delle ultime ore, con una prospettiva sull'imminente tornata elettorale delle europee, con il voto previsto l'8 e 9 giugno. Inevitabilmente, però, l'occhio di molti spettatori è caduto sulla frecciatina decisamente esplicita che il giornalista ha lanciato alla collega Lilli Gruber quando, a margine dell'intervista, interrompendo Meloni le ha detto: "Presidente Meloni, non vorrei si allargasse a lei l'accusa di incontinenza che già mi prendo io". Meloni ha risposto divertita: "Quella è solo sua direttore, io mi tengo tutte le altre, tipo nana, ma l'incontinenza gliela lascio".

Il riferimento all'incontinenza citato da Mentana allude, chiaramente, alle parole pronunciate da Lilli Gruber alcune settimane fa quando, dopo una partenza in leggero ritardo della sua trasmissione Otto e Mezzo, in onda proprio dopo il Tg La7 delle 20, aveva contestato proprio al collega la sua incontinenza, legata alla presunta e sostanziale incapacità di terminare nell'orario previsto per il Tg. Ne era seguita contestazione dello stesso Mentana, che aveva chiesto all'azienda di prendere posizione.

Leggi anche Ballando con le stelle si allunga, le ipotesi sulla partenza anticipata dello show di Milly Carlucci

Evidentemente però la guerra dentro la rete di Urbano Cairo non si è chiusa e questa intervista di Meloni rischia di accendere ancora di più gli animi tra le varie personalità della rete, in concomitanza con una chiusura di stagione che potrebbe portare a cambiamenti sostanziali nei prossimi mesi.