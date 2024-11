Francesca Fagnani: “Maria Rosaria Boccia a Belve? Ho detto no”, ma lei replica: “Nessuno l’ha mai contattata”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

In attesa della prima tornata di interviste di Belve, in arrivo martedì 19 novembre su Rai2, Francesca Fagnani è stata ospite di Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico di Radio 1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, nel quale ha parlato nuovamente della possibilità di avere Andrea Giambruno tra i suoi ospiti, ma anche di Maria Rosaria Boccia.

Francesca Fagnani su Maria Rosaria Boccia a Belve

La giornalista non ha mai nascosto di voler intervistare l'ex compagno di Giorgia Meloni che, d'altra parte, sembra non aver opposto resistenze: "Secondo me arriverà, penso e spero di si. Lui ha detto di sì contento e convinto, attendiamo che Mediaset firmi questa liberatoria. Quando lui è pronto, noi ci siamo". Le trattative sarebbero ancora aperte, e intanto si ipotizzano anche altri nomi, come Alessandro Giuli: "Direi che mi divertirebbe di più Gennaro Sangiuliano" dice Fagnani. A proposito dell'ex Ministro della Cultura, era inevitabile chiedere di Maria Rosaria Boccia, che la giornalista ha definito "una belva", ma l'idea di averla in trasmissione è sfumata quando ha visto come si è evoluto il caso Sangiuliano:

L’ho cercata le prime ore del caso” con Sangiuliano ”poi non è mi è piaciuta l’evoluzione del personaggio”. Andare in onda per non dire nulla è una cosa che di certo non mi conquista. Se per ogni cosa la risposta deve essere ‘di questo non posso parlare’, allora è inutile invitarla…La scorsa settimana mi ha chiamata un suo avvocato per chiedermi se ero ancora interessata. Io amo le persone che vengono e parlano, siccome mi sembra che la tendenza sia un’altra cosa ci diciamo per quaranta minuti?

Maria Rosaria Boccia: "Nessuno l'ha mai contattata"

Maria Rosaria Boccia è intervenuta su Instagram per commentare quanto dichiarato dalla giornalista durante la trasmissione radiofonica. "È così difficile provare a far parlare di voi ignorandomi?" dice Boccia che contesta la notizia del suo "mancato invito":

Ho sempre messo la faccia in prima persona nonostante il mio stato d’animo e tutto ció mi stia capitando. Ho sempre risposto a tutte le domande che mi sono state rivolte limitandomi esclusivamente (come tra l’altro la legge impone) in quelle concernenti i capi d’imputazione del procedimento penale pendente.

In 40 minuti una giornalista avrebbe tutto il tempo di sottoporre domande interessanti che esulino il gossip e le ormai solite cattiverie che spopolano tra web e giornali.

Ci sono tanti argomenti che ancora nessuno “si permette” di trattare, ma probabilmente senza il gossip di bassa leva si teme di non fare ascolti o forse, probabilmente, scarseggiano i Giornalisti che non cavalcano l’onda del fango (come hanno dimostrato di saper fare quelli di terza rete).

Ad ogni modo l’unica certezza è che alcun componente dello Studio Legale Di Deco (unico legittimato a rappresentarmi legalmente e spendere il mio nome) abbia contattato la Fagnani nè tantomeno alcuno della redazione.