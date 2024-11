video suggerito

Bloccata l'ospitata di Giambruno a Belve, Mediaset non firma la liberatoria: il giornalista andrà a Dritto e Rovescio Andrea Giambruno non sarà uno degli ospiti di Belve, sebbene la trattativa fosse in corso. Mediaset non ha firmato la liberatoria per consentire l'intervista in un programma Rai, teme che il giornalista possa criticare l'azienda. La sua prima intervista, dopo un anno lontano dal video, sarà a Dritto e Rovescio su Rete4.

A cura di Ilaria Costabile

Andrea Giambruno non andrà a Belve, sebbene la trattativa fosse in fieri, come aveva annunciato Francesca Fagnani sia a Che Tempo che Fa, intervistata da Fabio Fazio, sia al Corriere della Sera. Mediaset non avrebbe firmato la liberatoria affinché il giornalista prendesse parte alla trasmissione di Rai2 e i motivi sarebbero svariati, d'altro canti, la stessa Giorgia Meloni non si era opposta alla partecipazione del suo ex compagno ad uno dei programmi più attesi del momento. Intanto, pare che sarà ospite di Paolo Del Debbio nel suo talk di Rete 4.

Perché Mediaset non firma la liberatoria per Giambruno a Belve

A riportare la notizia è Il Fatto Quotidiano, secondo cui, il Biscione non avrebbe firmato la liberatoria per consentire l'ospitata di Giambruno da Francesca Fagnani per motivi che hanno a che fare non soltanto con la policy aziendale, ma anche con il futuro del giornalista. È noto che la giornalista non ama chi si presenta nel suo programma senza essere disposto a parlare e non lesina nel fare domande, per cui il timore di Mediaset è che una volta accomodatosi su quello sgabello, Giambruno possa criticare l'azienda, parlando dell'accordo (seppur consensuale) che lo ha portato a lasciare la conduzione di Diario del Giorno, oltre che dei famosi fuori onda di Striscia la Notizia che hanno portato alla separazione dalla premier, dovendo rispondere a quelle domande che, all'epoca dei fatti, in molti si erano posti sul perché fossero comparsi, improvvisamente, quei video e se vi fosse alle spalle un obiettivo politico. A questo, poi, il giornalista potrebbe aggiungere anche delle lamentele in merito al suo – anche per la Presidente del Consiglio- ingiustificato demansionamento, che l'ha portato lontano dal video per un anno.

Andrea Giambruno a Dritto e Rovescio, faccia a faccia con Del Debbio

Nel frattempo, pare che il giornalista stia avviando una trattativa per lasciare l'azienda e andare in una tv concorrente, che gli permetterebbe di uscire da dietro le quinte. La prima riapparizione televisiva di Giambruno, però, sarà proprio su Rete 4 nella puntata di giovedì 28 novembre di Dritto e Rovescio, dove sarebbe previsto un confronto con Paolo Del Debbio. L'obiettivo di Mediaset, stando a fonti vicine a Cologno Monzese riportate dal Fatto Quotidiano, sarebbe quello di tenere sospesa l'ospitata del giornalista, finché non si sarà chiuso il ciclo di interviste del programma.