Andrea Giambruno insieme alla figlia Ginevra, sabato di relax in vista della prima puntata di Belve

C'è grande fermento per la prima puntata di Belve, in onda martedì 19 novembre, che vedrà Andrea Giambruno tra i primi ospiti. Nell'attesa del confronto faccia a faccia con Francesca Fagnani, il giornalista sta trascorrendo gran parte del suo tempo con la figlia Ginevra, avuta con l'ex compagna Giorgia Meloni. Sul settimanale Chi sono apparsi diversi scatti del volto Mediaset al fianco della bambina e di una sua compagna di scuola all'interno di un centro commerciale a Roma.

Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, Andrea Giambruno, con cappellino e pantaloni comodi, tiene per mano sua figlia Ginevra, in compagnia di una sua amica di scuola. Il trio è stato paparazzato all'interno di un centro commerciale a Roma, prima mentre ordinavano gelato e hamburger in una catena di fast food poi mentre proseguivano lo shopping. Non è raro che il giornalista di Mediaset passi così tanto tempo insieme alla figlia, nata dalla relazione con Giorgia Meloni (da cui si è separato nell'ottobre 2023). Più di una volta la premier lo aveva elogiato come padre: "È il migliore papà che potessi desiderare per mia figlia". Durante le vacanze estive la famiglia si è riunita per passare del tempo insieme in una masseria di Ceglie Messapica.

Andrea Giambruno primo ospite a Belve

Stando a quanto rivelato dalle prime indiscrezioni, Andrea Giambruno sarà protagonista del ritorno di Belve su Rai 2. La data della prima puntata è fissata per martedì 19 novembre ed è tanta la curiosità per ciò che rivelerà il giornalista Mediaset. L'ex compagno della premier, nel faccia a faccia con Francesca Fagnani, potrebbe far chiarezza sulle notizie che lo hanno investito nell'ultimo periodo. Andrea Giambruno, infatti, potrebbe dover rispondere alle domande sui fuorionda di Striscia La notizia che, dopo essere stati trasmessi in tv, hanno portato i vertici Mediaset alla decisione di non farlo più apparire in video (oggi si occupa del coordinamento redazionale di Diario del giorno).