video suggerito

Giorgia Meloni sulla separazione da Andrea Giambruno: “Il padre migliore per Ginevra, passeremo vacanze insieme” In una lunga intervista al settimanale Chi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato anche del rapporto con il suo ex Andrea Giambruno: “Il padre migliore che potessi desiderare per mia figlia, abbiamo mantenuto un buon rapporto”. E sulle vacanze estive: “Faremo qualche giorno di vacanza con un gruppo di amici e i loro figli. Per Ginevra, ma anche perché siamo ancora amici e ci vogliamo bene”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, Giorgia Meloni ha parlato anche del suo rapporto con Andrea Giambruno, l'ex compagno, che ha lasciato lo scorso ottobre, a seguito dello scandalo dei fuorionda diffusi da Striscia la Notizia. La premier, però, non ha nascosto la preoccupazione che una scelta del genere potesse avere un certo impatto su sua figlia, Ginevra. Ma è proprio per il suo bene, oltre che per l'affetto che ancora la lega al giornalista, che hanno cercato in questi mesi di tenere la famiglia quanto più unita possibile.

La premier rivendica il suo ruolo di madre

Un'intervista a cuore aperto quella della Presidente del Consiglio, reduce dalla visita in Cina, dove ha portato con sé anche sua figlia, rispondendo anche alle critiche di chi ha contestato questa scelta: "Non ne capisco la ragione, francamente. Tra viaggi e impegni sono stata via quasi una settimana, secondo chi critica tutto ciò, avrei dovuto lasciare mia figlia a casa, magari a casa di amici? Mi fa sorridere che certe persone si ritengano moralmente così superiori da poter insegnare a una madre come crescere la propria figlia" ha dichiarato al settimanale, rivendicando il ruolo di madre.

Il rapporto tra Giorgia Meloni e Giambruno dopo la rottura

Meloni si è anche soffermata sul rapporto con il suo ex, Giambruno, con il quale ha chiuso una relazione durata ben dieci anni, e su come la piccola Ginevra abbia reagito sapendo che i genitori non sarebbero più stati insieme:

Quando con Andrea ci siamo separati non è stato facile neanche per lei, ovviamente. È legatissima a entrambi. Con noi a lungo ha fatto finta di nulla, ma io so che piangeva quando non la vedevamo. Mi ha fatto venire il cuore come una nocciolina. Fortunatamente, io e Andrea, che rimane il padre migliore che potessi desiderare per mia figlia, abbiamo mantenuto un buon rapporto. Quando possiamo, passiamo del tempo insieme con Ginevra. Penso sia importante far capire ai bambini che una separazione non debba scatenare per forza un conflitto tra i genitori e che i figli non debbano essere costretti a scegliere tra mamma e papà. Non è sempre facile, mi rendo conto, ma quando è possibile è utile farlo.

Le vacanze insieme: "Siamo ancora amici"

Per questa ragione, quindi, i due trascorreranno qualche giorno in Puglia, in una masseria nei pressi di Brindisi, dove potranno stare tutti e tre insieme, riuniti. Come sottolinea la premier, l'obiettivo è sempre quello di far star bene Ginevra:

Faremo tutti e tre anche qualche giorno di vacanza insieme con un gruppo di amici e i loro figli. Per Ginevra. Ma anche perché siamo ancora amici e ci vogliamo bene. Entrambi vediamo quanto lei sia felice quando non si deve dividere tra l’uno e l’altra, e anche se la nostra separazione è definitiva, passeremo sempre del tempo felice insieme, come fanno molte altre famiglie con genitori separati.

Le parole di Giambruno su Giorgia Meloni e la figlia

A febbraio di quest'anno, sul palco del Teatro Manzoni in occasione della presentazione dell'ultimo libro di Candida Morvillo, era stato Giambruno ad elogiare la sua ex compagna, parlando anche dell'esempio che spera di aver dato a sua figlia con la sua presenza. "Per me Giorgia è stata, è e sarà la persona più importante della mia vita, e questo prescindere dal fatto che abbiamo fatto una famiglia insieme" aveva dichiarato il giornalista che, poi, soffermandosi sul legame con Ginevra: "Io un bravo papà? Non per merito mio, spero che prenda dalla madre".