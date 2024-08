video suggerito

Massimo Boldi torna su Giorgia Meloni: "Anche come donna mi è sempre piaciuta, mi ricorda mia moglie Marisa" Dopo le dichiarazioni a Fanpage.it, Massimo Boldi torna sugli auguri a Giorgia Meloni: "Sono contento per gli insulti perché aiuta la democrazia. L'ammiro molto, anche come donna mi è sempre piaciuta, mi ricorda la mia povera moglie, Marisa".

Alla riapertura delle edicole, Massimo Boldi ovviamente è il personaggio più ambito per i giornali di carta per quello che è successo nella giornata di Ferragosto: gli auguri a Giorgia Meloni via Instagram, poi gli insulti del web. Dopo aver rilasciato le prime dichiarazioni a Fanpage.it nella giornata di ieri, il comico milanese viene intervistato da i due quotidiani di Angelucci, Libero e Il Giornale. A Daniele Priori, collega del quotidiano fondato da Vittorio Feltri e oggi diretto da Daniele Capezzone, il "Cipollino" nazionale dice: "Sono contento per gli insulti perché aiuta la democrazia". A Hoara Borselli, che ha firmato l'intervista per il quotidiano fondato da Indro Montanelli, invece spiega: "Non sono di destra, ma mi piace Giorgia Meloni. Sono abituato perché a sinistra c'è sempre stato più odio".

Boldi: "Giorgia Meloni mi ricorda mia moglie Marisa"

Massimo Boldi ha poi dichiarato che la Presidente del Consiglio le ricorda la moglie defunta Marisa (all'anagrafe Maria Teresa Stelo): "Io e Giorgia Meloni ci siamo scritti in questi ultimi tempi diverse volte su WhatsApp. Lei è sempre un personaggio notevole. La ammiro molto. Anche come donna a me è sempre piaciuta. Lei tra l'altro mi ricorda molto la mia povera moglie, Marisa. E poi mi piace la politica che lei fa. E la fa molto bene".

"Le ho anche mandato i complimenti per come è cambiata d'aspetto in questi ultimi due anni", aggiunge Boldi, "Mi piace come si muove, come cerca di aggiustare i tiri sbagliati precedenti, come parla l'inglese, come dialoga con Biden e con tanti altri statisti".

Massimo Boldi nega qualsiasi militanza politica

Nell'intervista a Hoara Borselli dichiara che questo tipo di odio c'è sempre stato: "Soprattutto a sinistra. Per chiunque faccia la mia professione è sempre stato logico professarsi di sinistra. Ti dà quel tono in più, dell’intellettuale, dell’impegnato. Io invece sono sempre stato una persona libera. Io voglio far divertire tutti: i rossi, i verdi, i gialli…". Più o meno lo stesso tono su Libero Quotidiano, con la differenza che qui nega qualsiasi militanza politica: "Non ho ricevuto alcuna chiamata a parte quelle di voi giornalisti".

Il ringraziamento a Meloni per la solidarietà

Poi il ringraziamento a Giorgia Meloni per la solidarietà: "Ci tengo a dire che mi hanno fatto davvero molto molto piace- re le parole che Giorgia ha scritto sul suo Instagram per difendermi". A Fanpage.it aveva argomentato:

A 80 anni, dopo la carriera che ho fatto, devo chiedere un favore alla Meloni in questo modo, boh, non lo so. A me sembra che io non debba rendere conto a nessuno delle mie opinioni su questo o su quest’altro politico.

La solidarietà di Giorgia Meloni

La Presidente Giorgia Meloni, nella giornata di ieri, ha voluto offrire la sua solidarietà all'attore per quanto accaduto: "È triste vedere come, nel mondo degli odiatori di professione, persino un semplice commento di auguri di buon Ferragosto possa scatenare insulti di massa e offese gratuite. Esprimo la mia solidarietà a Massimo Boldi, e gli mando un grande abbraccio".