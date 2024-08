Massimo Boldi e gli auguri a Giorgia Meloni: “A 80 anni non devo rendere conto a nessuno delle mie opinioni”

video suggerito

Massimo Boldi è stato l'uomo di Ferragosto con i suoi auguri sotto al post che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto a sua volta per salutare tutti gli italiani nel giorno festivo per eccellenza. "Stai cambiando il Paese in meglio, sempre dalla tua parte" ha scritto l'attore che si è ritrovato al centro della scena e delle polemiche. A Fanpage.it, Massimo Boldi rivela: "Sono l'uomo del giorno e non capisco perché. Non è successo niente di grave, mi sembra". A chi lo accusa di aver cercato di ingraziarsi la leader di Fratelli d'Italia per un possibile lavoro in Rai, il comico risponde: "Se a 80 anni, dopo la carriera che ho fatto, mi serve chiedere un favore alla Meloni, boh. A me sembra che io non debba rendere conto a nessuno delle mie opinioni politiche".

Le parole di Massimo Boldi

L'attore ci spiega di avere poco tempo, ma è comunque disponibile a parlare: "Sa perché? È da stamattina che mi ritrovo subissato di telefonate, non ce la faccio più". A Fanpage.it, l'attore spiega perché ha scelto di commentare il post della premier:

Dico che se a 80 anni, dopo la carriera che ho fatto, devo chiedere un favore alla Meloni in questo modo, boh, non lo so. A me sembra che io non debba rendere conto a nessuno delle mie opinioni su questo o su quest'altro politico. Sono sempre stato con Berlusconi, non è certo un mistero che io sia di centrodestra.

Perché ha cancellato il commento

A quanti adesso lo accusano di aver cancellato il commento sulla pagina Instagram di Giorgia Meloni, Massimo Boldi rivela: "Il commento cancellato? Non lo so, non credo, non so chi l'ha cancellato. Se qualcuno l'ha cancellato, tornerei a scriverlo tranquillamente. Io voglio essere libero di commentare che la Meloni mi piace". E la Schlein?, chiediamo, le piace Elly Schlein?: "Sono due cose diverse. È come dire il bianco e il rosso. E a me piace il bianco".