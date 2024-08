Massimo Boldi dopo gli auguri a Meloni insultato sotto la foto con le figlie: costretto a chiudere i commenti

video suggerito

Non si ferma il fango contro Massimo Boldi. A quattro giorni di distanza dagli auguri di Ferragosto che il comico milanese ha fatto su Instagram alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo l'intervista rilasciata a Fanpage.it nel quale ha dichiarato "A 80 anni non devo rendere conto a nessuno delle mie opinioni", continuano gli insulti. Massimo Boldi ha pubblicato una foto in compagnia delle figlie Micaela, Manuela e Marta con un messaggio nel quale invita ad andare avanti ma ha dovuto rimuovere la possibilità di commentare per le troppe offese ricevute.

Le offese alla foto di famiglia

Massimo Boldi raggiante in compagnia delle tre figlie Micaela, Manuela e Marta aveva scritto: "Non è successo niente rimaniamo noi cercando di migliorarci e di aiutarci l’uno con l’altro per un mondo migliore". Erano però cominciati a fioccare commenti insultanti: "Sei un ex attore rincogl**nito", "Posa il fiasco, cipollino", "Si vede che non hai avuto la fortuna di studiare". Chiusi i commenti sugli ultimi post, gli insulti proseguono sulle foto e sui video meno recenti. Una vera e propria gogna mediatica.

Le spiegazioni di Massimo Boldi e la solidarietà di Giorgia Meloni

A Fanpage.it, Massimo Boldi aveva spiegato: "Dico che se a 80 anni, dopo la carriera che ho fatto, devo chiedere un favore alla Meloni in questo modo, boh, non lo so. A me sembra che io non debba rendere conto a nessuno delle mie opinioni su questo o su quest'altro politico. Sono sempre stato con Berlusconi, non è certo un mistero che io sia di centrodestra". E ancora: "Il commento cancellato? Non lo so, non credo, non so chi l'ha cancellato. Se qualcuno l'ha cancellato, tornerei a scriverlo tranquillamente. Io voglio essere libero di commentare che la Meloni mi piace. Elly Schlein? È come dire il bianco e il rosso. E a me piace il bianco". Giorgia Meloni aveva subito mostrato solidarietà piena all'attore coinvolto negli insulti: "È triste vedere come, nel mondo degli odiatori di professione, persino un semplice commento di auguri di buon Ferragosto possa scatenare insulti di massa e offese gratuite. Esprimo la mia solidarietà a Massimo Boldi, e gli mando un grande abbraccio".