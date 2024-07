video suggerito

“La mamma dei fascisti è sempre in Cina”, polemiche per la frase dell’autore Rai su Giorgia Meloni Il commento dell’autore tv Riccardo Cassini alla foto di Giorgia Meloni accompagnata dalla figlia in Cina ha provocato forti reazioni da destra. “Si è oltrepassato il limite” scrive Ester Mieli in un post su Facebook, “La verità è che la mamma dei cretini è sempre incinta” aggiunge Andrea Delmastro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il post di Riccardo Cassini, autore del programma tv Rai Affari Tuoi, ha scatenato una polemica. È stata una sua frase scritta a corredo di una fotografia della premier Giorgia Meloni a far levare un coro di proteste da parte di Fratelli d'Italia. Nel dibattito si sono inseriti alcuni membri del partito per difendere la leader, da Andrea Delmastro a Daniela Santanché.

Andrea Delmastro risponde a Riccardo Cassini: "La mamma dei cretini è sempre incinta"

"La mamma dei fascisti è sempre in Cina". È stata questa frase di Riccardo Cassini a corredo di una foto di Giorgia Meloni insieme a sua figlia in Cina a far insorgere la maggioranza. Una prima reazione è arrivata da parte di Andrea Delmastro. Il deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia ha ricondiviso il post dell'autore tv su Facebook, scrivendo: "Questo il commento di Riccardo Cassini, autore Rai, sulla visita del Presidente Meloni in Cina. La verità è che la mamma dei cretini è sempre incinta". La ministra Daniela Santanché è intervenuta su X: "Ecco la libertà che pretende la sinistra. La libertà di insultare senza limiti la Meloni, la cui unica colpa è essere la prima donna premier. Ma di destra".

Fabio Rampelli contro Riccardo Cassini: "Forse uno svecchiamento autoriale sarebbe più che mai utile"

"La Rai è talmente blindata dalla destra che l'autore di lungo corso Riccardo Cassini, pagato da tutti i cittadini, ha la facoltà di insultare il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la figlia dalla sua bacheca Facebook con la didascalia: ‘La mamma dei fascisti è sempre in Cina' – ha aggiunto il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli in un post sul suo profilo Facebook – Ora, fermo restando che ognuno è libero di pensare come vuole, se sei un autore della tv di Stato e conosci le regole del servizio pubblico, dovresti evitare certe espressioni. Altrimenti viene meno la obbligatoria garanzia della neutralità. Forse uno svecchiamento autoriale sarebbe più che mai utile, anzi indispensabile, visto che cambiano governi, maggioranze e governance della Rai, ma la musica resta sempre la stessa. Pessimo stile animato da pedestre pregiudizio ideologico!". Anche Ester Mieli si è schierata in difesa di Giorgia Meloni, giudicando aspramente le parole di Cassini: "Si è oltrepassato il limite. Il post di tale Riccardo Cassini, tra gli autori del programma ‘Affari tuoi’, è vergognoso oltre misura contro il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la sua piccola Ginevra". Altro commento duro arriva dal senatore Maurizio Gasparri, membro della Commissione Vigilanza Rai: "Ora trascinare anche i bambini in quella che, venendo da sinistra, evidentemente sarà definita legittima ironia, ci pare una pessima caduta di stile".