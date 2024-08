video suggerito

Polemiche sul post di Riccardo Cassini contro Meloni: “La Rai starebbe valutando conseguenze” Dopo il post, prontamente cancellato, in cui l’autore tv Riccardo Cassini commentava l’arrivo di Giorgia Meloni in Cina, sembrerebbe che la Rai stia valutando il caso. Per la mente dietro a show come Affari Tuoi, potrebbero esserci conseguenze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il post di Riccardo Cassini, autore del programma tv Affari Tuoi e di vari show condotti da Stefano De Martino, in cui commentava l'arrivo di Giorgia Meloni in Cina, poi prontamente cancellato, sarebbe oggetto di verifiche e valutazioni da parte della Rai.

Le possibili conseguenze valutate dalla Rai

Questo è quanto riportato nelle ultime ore dall'Adnkronos, secondo cui il caso sarebbe giunto all'attenzione di Viale Mazzini, a seguito delle polemiche scaturite dal post in questione, poi, eliminato dall'autore. Sembrerebbe, però, che al momento non sia stata ancora presa una decisione su come procedere. I commenti contro Cassini, infatti, sono stati molteplici, soprattutto da parte della politica che si è schierata contro la Presidente del Consiglio. La premier, però, non ha ribattuto in alcun modo alla faccenda, impegnata nell'incontro con il Capo di Stato cinese e, poi, diretta a Parigi per incontrare gli atleti negli spazi di Casa Italia. Non è chiaro, quindi, se le possibili valutazioni siano state impartite dall'altro e a quali conseguenze potrebbero portare. Un clima, quello in Rai, che sembrerebbe non essere così sereno come dichiarato ai palinsesti tv dai vari volti e nomi della tv pubblica.

Cosa aveva scritto Riccardo Cassini

Ma, cosa aveva scatenato l'indignazione dei sostenitori della premier? Riccardo Cassini aveva scritto, pubblicando una foto che ritraeva Meloni e sua figlia Ginevra appena arrivate in Cina, una frase piuttosto forte e sprezzante, rivolta alla Presidente del Consiglio. "La mamma dei fascisti è sempre in Cina" recitava la didascalia all'immagine che, però, è stata prontamente cancellata. Intanto le prime voci di dissenso, proprio all'interno della cerchia Rai, arrivano da Maurizio Gasparri, in commissione di vigilanza, che dichiara: "Ora trascinare anche i bambini in quella che, venendo da sinistra, evidentemente sarà definita legittima ironia, ci pare una pessima caduta di stile".