Nunzia De Girolamo: "Tradita in politica mentre ero a letto malata. Sogno di sposarmi in chiesa" Nunzia De Girolamo, volto di Estate in diretta, si racconta a Monica Setta nel programma Storie di donne al bivio in onda il 27 agosto.

Nunzia De Girolamo, volto di Estate in diretta di Rai 1 ed ex ministro e parlamentare, è ospite di Monica Setta nella puntata di Storie di donne al bivio in onda in prima serata martedì 27 agosto su Rai 2. A Fanpage.it raccontava di essere diventata uno dei simboli di TeleMeloni, e nell'intervista con Setta torna parla del rapporto con la premier Giorgia Meloni: "L'amicizia, quando è sincera, va onorata senza imbarazzo".

"Io non avrei mai lasciato la politica. È stata la politica a lasciare me"

Nunzia De Girolamo ha un passato politico alle spalle come ministro delle Politiche Agricole. Negli ultimi anni si è avvicinata alla Tv, spiega la conduttrice: "La vita ti cade addosso. Io non avrei mail lasciato la politica. È stata la politica a lasciare me. Sono stata tradita in una notte elettorale dei lunghi coltelli. Ero a letto con la febbre alta e manine soprattutto femminili hanno deciso la mia sorte". De Girolamo non vive il cambiamento come un problema e a proposito del futuro racconta che uno dei suoi desideri è accontentare sua figlia Gea. "Oggi ho cambiato mestiere. Faccio tv ma sono sempre aperta alle novità – dice – Chissà che cosa succederà in futuro. Il mio sogno? Fare felice Gea e sposare in chiesa mio marito Francesco Boccia. Non è detto che non lo faremo presto".

Nunzia De Girolamo sul suo rapporto con Giorgia Meloni: "Dopo un sefie insieme a lei si scatenarono gli odiatori"

"Sono stata un po' specchietto per le allodole di una certa narrazione, non solo sulla Tv meloniana ma anche sullo smantellamento di Rai3" diceva Nunzia De Girolamo a Fanpage.it. Nel programma di Monica Setta, la conduttrice parla del suo rapporto con Giorgia Meloni: "Pubblicai sui social un post dopo averla vista per un caffè. Si scatenarono gli odiatori, ma se tornassi indietro lo rifarei. L'amicizia, quando è sincera, va onorata senza imbarazzo".