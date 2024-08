La storia d’amore tra Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida: “Resta la stima e l’affetto”

video suggerito

Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida sono stati insieme per oltre vent'anni e dal loro amore sono nate due figlie, Rachele 14 anni e Vittoria 12 anni. È di qualche giorno fa la notizia della loro separazione, annunciata da Arianna Meloni in un'intervista comparsa sul giornale Il Foglio. I due si sono conosciuti nel 1995, quando erano entrambi militanti del partito di Alleanza Nazionale.

Il primo incontro e l'inizio della storia d'amore

La conoscenza tra Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida risale al 1995, quando si incontrarono ad una festa nella sezione di Colle Oppio. I due erano entrambi militanti di Alleanza Nazionale: "Ci siamo incontrati al partito e c'è stato un po' di tira e molla". In un'intervista del 2022 pubblicata su Il Foglio, Arianna Meloni raccontava che il primo bacio tra i due scattò quando lei aveva 20 anni e lui 23: "Prendi e lascia per un po', fino a quando un giorno si presentò con un mazzo enorme di rose. Non ci siamo più lasciati, era intorno al 2000. Dopo il primo bacio, a margine di una nostra iniziativa politico culturale, andai subito da Giorgia. Le dissi: Giorgia, non puoi capire!".

Francesco Lollobrigida e Arianna Meloni durante il concerto in onore del Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato Italiano al Quirinale

Il sostegno nella vita sentimentale e politica

Francesco Lollobrigida era finito al centro delle polemiche per aver fatto fermare in via straordinaria a Ciampino un treno Freciarossa diretto a Napoli. Arianna Meloni aveva difeso a spada tratta il compagno per quella vicenda e in occasione di Atreju aveva ribadito: "Sono stata orgogliosa di lui, ha trovato una soluzione, è andato a lavorare".

La nascita delle due figlie

Dall'amore tra Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida sono nate due figlie, Vittoria e Rachele. Le ragazzine hanno rispettivamente 12 e e 14 anni.

La scelta di non sposarsi

Francesco Lollobrigida e Arianna Meloni non si sono mai sposati. In un'intervista rilasciata a Chi nel 2022, la sorella della premier aveva chiarito come il matrimonio non fosse una priorità. Dopo aver raccontato come fosse iniziata la relazione con Lollobrigida, aggiungeva: "Poi sono arrivate le figlie. Le nozze? Vedremo".

L'annuncio della separazione tra Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida

È stata Arianna Meloni a comunicare la fine della storia con Francesco Lollobrigida. In un'intervista al giornale Il Foglio, spiegava: "Io e Lollobrigida ci siamo separati. La stima resta, ma l'amore è un'altra cosa". Il rapporto tra loro rimane solido: "Per Lollo mi butterei nel Tevere, come si dice a Roma. Ci vogliamo bene, so quanto vale, conosco di che pasta politica sia fatto: uno in grado di lavorare 500 ore al giorno". Anche il ministro dell'agricoltura commentava la situazione con la sua ex compagna su Instagram:

Non darò soddisfazione al voyeurismo di queste ore in cui anche i giornali più blasonati si dedicano a sollecitare gli ultimi scampoli di ‘chiacchiere da ombrellone. Da personaggio pubblico devo solo una risposta: non vi è alcun problema politico né con Giorgia né con Arianna e chi spera in questo non avrà grandi soddisfazioni. Semmai dovrà prendere atto che non erano i rapporti di parentela la ragione del mio ruolo…buona domenica a tutti anche a chi ci vuole male!