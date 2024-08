Il parrucchiere ad Arianna Meloni: “Che dice De Martino?”, la reazione della sorella della premier

video suggerito

L'intervista che Arianna Meloni ha rilasciato al Foglio non ha soltanto ufficializzato la fine della relazione trentennale con il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, ma anche chiuso ancora una volta la porta al gossip sul conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino. Il passaggio, nel colloquio della responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia con Simone Canettieri, è brillante: "Allora in questo flusso di coscienza si può raccogliere a tal proposito qualche storia. Di quando una volta, di recente, è andata dal parrucchiere che, dandole di gomito come chi la sa lunga, le ha chiesto: “Allora, Aria’, che dice Stefano De Martino, eh?!”. La replica della dirigente.

Che cosa ha detto Arianna Meloni su Stefano De Martino

Il gossip è esattamente questo. È il parrucchiere che dà per vero quello che legge. La reazione di Arianna Meloni, come si legge, è stata quella di sgranare gli occhi "come chi viene stimolata all’improvviso da un input inaspettato sottopelle o come chi cade dal pero". Al giornalista, poi, rivela:

Peccato che io manco lo conosca De Martino, e se lo conoscessi comunque gli avrei al massimo proposto di presentare un panel a una kermesse di FdI!

Il gossip costruito a tavolino

Già Fanpage.it aveva appreso, da fonti bene informate, che il gossip di una presunta relazione tra Arianna Meloni e Stefano De Martino è parte di un disegno che ‘tenta di far passare il conduttore come il nuovo Pino Insegno‘. Un uomo di troppo successo, riuscitosi a fare da solo, passo dopo passo, che adesso meriterebbe di cadere giù dalla terra. Uno strumento che ha come obiettivo quello di scatenare altre scosse nella scena politica. "Sono fake news", hanno detto fonti vicine a Fanpage.it, "l'incontro e la vicinanza di Stefano De Martino con Arianna Meloni non c'è mai stata, lo si vuole far passare come il nuovo Pino Insegno". Adesso, anche Arianna Meloni ha chiuso la questione.