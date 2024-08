video suggerito

Stefano De Martino: “Mi faccia la domanda su Arianna Meloni, perché me la sento di rispondere” Nella conferenza stampa di presentazione di Affari Tuoi, Stefano De Martino affronta così il gossip su Arianna Meloni: “Mi faccia la domanda che vuole fare. Perché me la sento di rispondere: io non la conosco!”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefano De Martino chiude definitivamente il gossip su Arianna Meloni nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Affari Tuoi, al via dal 2 settembre su Rai2. La domanda arriva sibillina: "Te la senti di rispondere alle polemiche politiche che hanno preceduto l'ingresso nel tuo programma?". Il conduttore napoletano, come si suol dire, afferra il toro per le corna e replica: "Mi faccia la domanda che vuole fare. Perché me la sento di rispondere". Come dire: fuori il nome! E il nome arriva: "Le chiederei dell'amicizia con Arianna Meloni". E De Martino apre le braccia: "Volevo che mi venisse fatta questa domanda".

La risposta di Stefano De Martino su Arianna Meloni

"Non conosco Arianna Meloni". La risposta di Stefano De Martino fa calare un gelo in conferenza stampa, come se qualcuno non si aspettasse una risposta del genere: "Volevo che mi venisse fatta questa domanda per dare la risposta che è unica: io non conosco Arianna Meloni". Dopo alcuni secondi di silenzio, qualcuno dalla sala chiede: "Come è nata questa notizia?". Il conduttore non si scompone: "Dobbiamo chiederla a chi l'ha scritta perché io non conosco il percorso creativo delle notizie". Questo, dopo le recenti parole di Arianna Meloni al Foglio, dovrebbe avere chiuso il tormentone dell'estate.

Nel corso della conferenza stampa, Stefano De Martino ha anche dichiarato di aver sentito Amadeus: "Ho sentito Amadeus. Ci siamo scambiati dei messaggi. Scherzavamo sul fatto che noi facciamo sempre una staffetta. È la seconda volta, infatti, che prendo in eredità un suo programma. Ogni volta che c'è questo passaggio, finora ha portato bene a entrambi. Amadeus ha lasciato STEP per iniziare la strada verso i cinque Sanremo. Speriamo che porti bene a entrambi, gli ho detto. Lui mi ha fatto un grande in bocca al lupo e mi ha detto: "Vedrai che ti divertirai".