Stefano De Martino nuovo conduttore di Affari Tuoi: "Ho sentito Amadeus, mi ha svelato un segreto" Amadeus e Stefano De Martino si sono sentiti per augurarsi le migliori fortune per il futuro. Il nuovo conduttore di Affari Tuoi rivela cosa si sono detti: "Scherzavamo sul fatto che noi facciamo sempre una staffetta. È la seconda volta, infatti, che prendo in eredità un suo programma".

Stefano De Martino ha presentato la nuova edizione di Affari Tuoi nella conferenza stampa che si è tenuta negli studi del programma a Roma, questa mattina 27 agosto. E la notizia è, oltre ad aver ribadito di non conoscere Arianna Meloni, che Amadeus e il neo conduttore del game show, definito da Ciannamea come "la punta di diamante della Rai", si sono sentiti per il passaggio del testimone. Stefano De Martino ha ribadito un aspetto curioso delle loro carriere: "Gli ho ricordato che è la seconda volta che raccolgo il suo testimone, finora ha portato bene a entrambi". Il programma parte il 2 settembre su Rai1.

Che cosa ha detto Amadeus a Stefano De Martino

Amadeus e Stefano De Martino si sono sentiti per i rispettivi ‘in bocca al lupo' per il futuro ed ecco quello che si sono detti. Amadeus ha voluto rivelare un segreto al giovane conduttore che ha preso il suo posto, che altro non è che la cosa più semplice da fare quando ci si imbatte in una prova così importante: "Vedrai che ti divertirai".

Ho sentito Amadeus. Ci siamo scambiati dei messaggi. Scherzavamo sul fatto che noi facciamo sempre una staffetta. È la seconda volta, infatti, che prendo in eredità un suo programma. Ogni volta che c'è questo passaggio, finora ha portato bene a entrambi. Amadeus ha lasciato STEP per iniziare la strada verso i cinque Sanremo. Speriamo che porti bene a entrambi, gli ho detto. Lui mi ha fatto un grande in bocca al lupo e mi ha detto: "Vedrai che ti divertirai".

Stasera tutto è possibile, Affari Tuoi: non c'è due senza tre. La prossima staffetta è quella di Sanremo. Ma Stefano De Martino spiega: "Non ne abbiamo mai parlato di Sanremo".

Stefano De Martino ha sentito anche Maria De Filippi

Stefano De Martino ha raccontato anche di aver sentito Maria De Filippi: "Vedrai che troverai la tua strada come sempre e cerca di dimenticarti qualsiasi tipo di metodo. Io ascolto tutti, poi però quando comincio a registrare mi dimentico di tutto e vado dove non era previsto".