video suggerito

La conferenza stampa di Affari tuoi 2024 in diretta, Stefano de Martino al via dal 2 settembre Martedì 27 agosto la conferenza stampa di lancio di Affari Tuoi 2024, con il conduttore Stefano De Martino. La nuova edizione al via da lunedì 2 settembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si terrà oggi, martedì 27 agosto, la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Affari Tuoi. Volto di questa nuova edizione Stefano De Martino, che risponde alle domande della stampa nell'incontro al Teatro delle Vittorie alle 11.30. Il conduttore raccoglie la difficile sfida di subentrare ad Amadeus, che nelle ultime due stagioni aveva riportato il format a un nuovo splendore dopo diverse stagioni di riposo. La nuova stagione di Affari Tuoi partirà lunedì 2 settembre, in largo anticipo rispetto a molti altri programmi della stagione.

Una nuova edizione, quella di Affari Tuoi, che punterà su un ritorno al passato, almeno dal punto di vista estetico. Tra le novità emerse fino a questo momento, c'è il ritorno al telefono a filo tipico delle prime edizioni, che era stato sostituito dallo smartphone nelle ultime edizioni, ma anche il ritorno del pacco classico, che rimpiazzerà la versione in metallo delle stagioni targate Amadeus. Un aspetto vintage molto in linea con il taglio con cui Stefano De Martino si è approcciato alla Tv nei suoi primi anni di carriera.

Elementi, questi, che erano già visibili negli spot in rotazione da diverse settimane su Rai1 per annunciare il ritorno del programma. La Rai ha deciso di puntare molto su De Martino dopo i successi degli ultimi anni. Il conduttore, approdato in Rai nel 2019 per condurre Made In Sud, si è fatto poi apprezzare alla conduzione di Stasera Tutto è Possibile (anche questo ereditato da Amadeus che ne era stato il primo conduttore in Italia), oltre a proporre il suo spazio di seconda serata su Rai2, Bar Stella, andato in onda per tre anni consecutivi. All'inizio di questa estate il conduttore ha rinnovato il suo accordo con la Rai, firmando un contratto da quattro anni che dovrebbe vederlo al centro di diversi progetti, dalla prima serata alle ipotesi del sabato sera di Rai1 e, inevitabilmente, il Festival di Sanremo.