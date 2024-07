video suggerito

Stefano De Martino nel promo del nuovo Affari Tuoi: “La Rai ha accettato il cambio” Stefano De Martino compare nel primo promo di Affari Tuoi, lo storico game show di Rai1 che condurrà a partire da settembre. Stesso studio, ma anche un ritorno al passato, come si evince dal telefono decisamente vintage. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

In attesa che arrivi settembre per inaugurare la nuova stagione televisiva, ecco arrivare su Rai1, il promo di Affari Tuoi con Stefano De Martino. Il conduttore è ormai pronto ad indossare la nuova veste del padrone di casa del game show più amato della tv, e già dalle prime battute, sembra essere totalmente a suo agio.

Il promo di Affari Tuoi a settembre su Rai1

Ed eccolo, Stefano De Martino, al centro dello storico Teatro delle Vittorie, dove da sempre si registra Affari Tuoi, che risponde prontamente alla chiamate del Dottore. Stessa location, ma elementi del passato, con il telefono rosso che ritorna al posto dello smartphone e il pacco azzurro, legato dallo spago. "Dottore pronto, sì, la Rai ha accettato il cambio" dice sornione il conduttore per poi aggiungere: "Io la ringrazio e vado avanti, arrivederla". Un modo anche elegante per raccontare la nuova conduzione, utilizzando la metafora del gioco stesso, se per un pacco che si sceglie ne esiste un altro con cui poterlo cambiare, è così che è accaduto anche al timone del programma, guidato da Amadeus e ora nelle mani di un nuovo timoniere. La data di partenza dovrebbe essere quella del 2 settembre, sebbene nel promo compaia la scritta "Prossimamente su Rai1", in attesa di avvicinarsi, forse, alla data di messa in onda.

Affari Tuoi e non solo per Stefano De Martino

D'altra parte, il giorno prima della presentazione dei palinsesti Rai, De Martino aveva pubblicato una story su Instagram con un pacco di Affari Tuoi in bella vista, a voler confermare la sua presenza nella trasmissione e ad anticipare quale novità. Per lui, d'altronde, non sono pochi i progetti all'orizzonte, avendo firmato anche per Rai2, dove con ogni probabilità tornerà anche Stasera Tutto è Possibile. Non resta che aspettare, quindi, l'inizio di questa nuova stagione tv.