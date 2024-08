Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi “vintage”, tornano il telefono fisso e il pacco originale

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Il giorno del ritorno di "Affari Tuoi" sia avvicina. Il programma dell'access di Rai1 ripartirà lunedì 2 settembre, condotto da Stefano De Martino. Il presentatore, che debutterà in questa fascia e su cui sono puntati gli occhi per questo inizio di stagione, partirà in anticipo rispetto alla concorrenza di Amadeus, strategia della Rai per addomesticare il pubblico al nuovo "Affari Tuoi" prima che arrivi sul Nove "Chissà chi è" (adattamento de "I soliti ignoti") e che ritorni Striscia La Notizia su Canale 5.

Torna il pacco delle prime edizioni

Ma come sarà il nuovo "Affari Tuoi"? Gli indizi li fornisce lo stesso Stefano De Martino sui social, confermando con alcune foto che, almeno nell'estetica, il programma aggiungerà un tocco vintage con il ritorno ai pacchi di una volta. Se Amadeus, infatti, aveva aggiornato l'oggetto per antonomasia con cui si identifica il programma stesso – quello dei pacchi – proponendo una versione esteticamente più moderna e in metallo, sotto la gestione De Martino il programma dell'access prime time di Rai1 torna alla versione retrò del pacco a tutti gli effetti, con tanto di corda per la chiusura e la ceralacca che aveva ispirato il celebre "scavicchi ma non apra".

Un'immagine del primo promo di Affari Tuoi

Il ritorno del telefono fisso al posto dello smartphone

Ritorno al passato anche per il telefono fisso. Dopo il passaggio allo smartphone proposto da Amadeus, De Martino riparte dal tradizionale telefono rosso a filo per comunicare con il dottore. Dettagli in realtà già evidenti nei primi promo del programma con De Martino protagonista. Una decisione di rottura con il passato recente e di ritorno ai tempi della prima stagione con Paolo Bonolis e poi Pupo, Antonella Clerici, Max Giusti e Flavio Insinna.

La presentazione di Affari Tuoi il 27 agosto

Quanto al funzionamento e ai meccanismi del nuovo Affari Tuoi, non sembrano esserci fino a questo momento notizie di cambi sostanziali, sia in relazione al sistema della regione fortunata, che a quello legato alla partecipazione dei concorrenti in solitaria o in coppia con un parente o una persona cara. Dettagli che verranno svelati nella conferenza stampa del 27 agosto, a pochi giorni dalla partenza del programma.