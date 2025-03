video suggerito

Affari Tuoi, Giuseppe ed Eleonora vincono grazie a Stefano De Martino: "Ho attivato il vostro portafortuna" Giuseppe e la sua futura sposa Eleonora sono i protagonisti della puntata di sabato 22 marzo di Affari Tuoi. La coppia torna a casa vincente e il merito è in parte di Stefano De Martino: "Credo che gli amuleti vadano usati in modo originali. Noi l'abbiamo frantumato e distrutto ma è qua. L'ho attivato io".

Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 22 marzo gioca Giuseppe dalla Puglia con il pacco numero 20. Ad accompagnare l'insegnante e istruttore cinofilo c'è la sua dolce metà Eleonora. "Grazie al cagnolone, hai conosciuto un altro cagnolone" scherza Stefano De Martino parlando della loro relazione che dura da quattro anni e che culminerà in un matrimonio a luglio. La coppia riesce a vincere grazie all'aiuto di Stefano De Martino, che da buon scaramantico fa a pezzi il loro amuleto.

La partita di Giuseppe ed Eleonora

Prima di iniziare la partita, Giuseppe attiva il suo amuleto, un daruma giapponese: "Quando si esprime il desiderio bisogna colorare una pupilla della statuetta". Il portafortuna fa il suo lavoro: il primo pacco contiene solo 100 euro. Piccolo passo indietro, con il secondo tiro eliminati 10mila euro. Via poi 75, 20mila, 200 e 300mila euro. Dopo la batosta, arriva l'offerta del Dottore da 30mila euro. I due, però, tritano l'assegno. Dal tabellone vanno via anche i 200mila euro. "Se escono anche i 100mila euro, questo amuleto passa nelle mie mani" scherza il conduttore. Poco dopo, De Martino lo lancia via: anche i 100mila euro eliminati dal tabellone. Torna la buona sorte, con Giuseppe che trova solo 500 euro.

Il Dottore dimezza la sua offerta successiva, solo 15mila euro che vengono rifiutati. Successivamente, via 5, 50 e 5mila euro. Il Dottore offre di nuovo 15mila euro, ma ancora una volta la coppia non accetta. Grande gioia quando i due trovano riso, patate e cozze e il pacco contenente un euro. Dopo aver perso 30mila euro, i fidanzati cambiano il loro pacco con il 19: "È la data in cui ci sposiamo, è la migliore scelta che ho fatto nella mia vita. Non posso che credere in questo numero". Nel loro pacco, però, avevano proprio i 75mila euro.

Il finale di Giuseppe ed Eleonora

Quando la partita è agli sgoccioli, la coppia rifiuta i 10mila euro. Giuseppe ed Eleonora perdono l'occasione di vincere 50mila euro. Con l'ultimo tiro prima del finale, via anche i 15mila euro. Dopo la sconfitta, Stefano De Marino fa a pezzi l'amuleto. Nel loro pacco c'erano solo 20 euro.

I due vanno alla Regione Fortunata. "Agli amici giapponesi dico che sono scaramantico – commenta De Martino – Credo che gli amuleti vadano usati in modo originali. Noi l'abbiamo frantumato e distrutto ma è qua. L'ho attivato io". Giuseppe ed Eleonora, infatti, tornano a casa con 100mila euro.