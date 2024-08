video suggerito

Stefano De Martino e Belén Rodriguez oggi, il conduttore di Affari tuoi svela il loro attuale rapporto In occasione della conferenza stampa di presentazione di Affari Tuoi, Stefano De Martino – sollecitato dai giornalisti – ha parlato del suo attuale rapporto con l’ex moglie Belén Rodriguez. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si è tenuta oggi, martedì 27 agosto, la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Affari tuoi. Il programma condotto da Stefano De Martino andrà in onda a partire da lunedì 2 settembre su Rai1. Nel corso dell'incontro con i giornalisti, non è mancata una domanda su Belén Rodriguez, ex moglie del conduttore e madre del suo primogenito Santiago.

Stefano De Martino e il rapporto con Belén Rodriguez

Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha risposto alle domande dei giornalisti. È stato chiesto al conduttore quale sia il suo attuale rapporto con Belén Rodriguez, ex moglie e madre di suo figlio Santiago. Stefano De Martino è ormai diventato abilissimo a svicolare, ricorrendo all'ironia. E lo ha fatto anche in questo caso:

Il mio rapporto con Belén? Va tutto benissimo, la saluto e lei risponde, quindi tutto bene. Abbiamo una relazione tranquilla come due genitori separati e cordiali.

Stefano De Martino condurrà Affari tuoi da lunedì 2 settembre

Stefano De Martino è pronto a raccogliere il testimone di Amadeus. Da lunedì 2 settembre, infatti, condurrà il programma Affari tuoi. Non è la prima volta che si verifica questa staffetta tra i due. De Martino ne ha parlato in conferenza stampa, raccontando di avere avuto modo di fare una chiacchierata con Amadeus al riguardo:

Ci siamo scambiati dei messaggi. Scherzavamo sulla squadra della staffetta. Per la seconda volta prendo in eredità un suo programma. Ogni volta che c'è questo passaggio, finora ha portato bene ad entrambi. Amadeus ha lasciato STEP per iniziare la strada verso i cinque Sanremo. Gli ho detto: "Speriamo porti bene ad entrambi". Mi ha fatto un in bocca al lupo e ha detto: "Vedrai che ti divertirai".

E sulle indiscrezioni che lo associano ad Arianna Meloni ha tagliato corto: "Non la conosco".