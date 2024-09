La vita da single di Arianna Meloni: come la sorella, riparte dal parrucchiere dopo la separazione

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Anche Arianna Meloni riparte da un cambio look dopo aver annunciato la fine della relazione con Francesco Lollobrigida, proprio come fece Giorgia Meloni dopo poche ore dalla notizia della fine della storia con Andrea Giambruno. La sorella della premier ha confessato a fine agosto di non essere più legata sentimentalmente al Ministro dell'Agricoltura, padre delle sue figlie Vittoria e Rachele. La loro relazione iniziò nel 1995 e dopo un lungo sodalizio, hanno scelto di prendere due strade separate, pur restando uniti per amore delle loro figlie. Dopo una calda estate segnata non solo dalla separazione, anche dal gossip con Stefano De Martino smentito più volte dai diretti interessati, Arianna Meloni è stata paparazzata dai fotografi di Chi mentre, dopo aver fatto benzina, si rilassa dal parrucchiere di fiducia.

Le foto di Arianna Meloni dopo la separazione da Lollobrigida

La "nuova vita da single" di Arianna Meloni la racconta il settimanale Chi che, a corredo di diverse foto scattate dai paparazzi, svela come la sorella della premier ricomincia la sua quotidianità "rilassata e in mani amiche". Dopo le vacanze estive trascorse tra Puglia e Sardegna con la famiglia, "ha sancito il suo ritorno in città" dedicando qualche ora a se stessa. Le foto pubblicate dalla rivista la ritraggono mentre fa benzina alla sua auto prima di recarsi dal parrucchiere al quale tutta la famiglia Meloni si affida per "una piega rigenerante".

Foto di CHI

Anche la premier dopo la rottura da Andrea Giambruno aveva scelto lo stesso salone di bellezza per ripartire da zero: per le sorelle Meloni si tratterebbe di un luogo di fiducia e di ristoro dove ad accoglierle c'è un'amica e non solo una parrucchiera.

L'annuncio della fine della storia con Francesco Lollobrigida

A fine agosto Arianna Meloni ha annunciato la fine della storia con il Ministro dell'Agricoltura in un'intervista a Il Foglio. "Si è vero non stiamo più insieme da un po'. Per Lollo mi butterei nel Tevere, come si dice a Roma. Ci vogliamo bene, so quanto vale, conosco di che pasta politica sia fatto: uno in grado di lavorare 500 ore al giorno". Secondo il quotidiano erano separati in casa e, stando alle parole della politica, "il nostro progetto politico va avanti": "L'affetto e la stima rimangono intatti. Per ora è cosi. E visto che sono affari nostri e ci sono tante persone che amiamo in mezzo, la finirei qui con la curiosità morbosa. Grazie", ha concluso.