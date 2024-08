Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida si sono lasciati: “Per lui mi butterei nel Tevere ma l’amore è un’altra cosa”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida si sono lasciati. A dare l'annuncio della fine della relazione che durava dal 1995 è stata la sorella della Presidente del Consiglio nel corso di un'intervista rilasciata a Il Foglio. Tra di loro resta la stima, l'affetto e i comuni progetti politici "ma l'amore è un'altra cosa".

Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida separati in casa

"Sì, è vero, non stiamo più insieme da un po’": così Arianna Meloni ha confermato la fine della relazione con il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Secondo il Foglio sarebbero "separati in casa". I due si erano conosciuti nel 1995 a una delle feste che venivano organizzate di tanto in tanto nella sezione di Colle Oppio: il primo bacio poi la nascita di una relazione solida che ha retto per quasi trent'anni.

L'annuncio della fine della relazione: le parole di Arianna Meloni

Arianna Meloni ha voluto ribadire il profondo affetto che continua a legarla al suo ex compagno: "Per Lollo mi butterei nel Tevere, come si dice a Roma. Ci vogliamo bene, so quanto vale, conosco di che pasta politica sia fatto: uno in grado di lavorare 500 ore al giorno". Per lui ha avuto parole cariche di stima, rimarcando che continuerà a coltivare con lui i comuni progetti politici. I loro rapporti personali sono ancora solidi:

È una persona solida, onesta e con una grande preparazione. Il nostro progetto politico va avanti, i nostri rapporti personali sono ancora solidi, poi l'amore è un'altra cosa. L'affetto e la stima rimangono intatti. Per ora è cosi. E visto che sono affari nostri e ci sono tante persone che amiamo in mezzo, la finirei qui con la curiosità morbosa. Grazie.

Dunque, Arianna Meloni – dopo avere annunciato la fine della relazione con Francesco Lollobrigida – intende vivere questa fase della sua vita privata nel più assoluto riserbo.