Arianna Meloni difende il marito Lollobrigida: “Ha fatto bene a fermare il treno, sono fiera di lui” “Sono stata fiera di quello che ha fatto Francesco, si è voluto per forza montare un caso”, ha commentato Arianna Meloni – sorella di Giorgia e moglie del ministro Lollobrigida – parlando della decisione di fermare il famoso treno Frecciarossa a Ciampino per scendere.

A cura di Tommaso Coluzzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fermando quel famoso treno Frecciarossa diretto a Napoli, per una fermata straordinaria a Ciampino, il ministro Lollobrigida non ha solo scatenato una polemica infinita, ma ha anche reso orgogliosa sua moglie. A quasi un mese dalla principale polemica politica di novembre, Arianna Meloni – sorella di Giorgia e consorte di Lollobrigida, nonché capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia – difende il marito: "Sono stata orgogliosa di lui, ha trovato una soluzione – dice arrivando ad Atreju, il festival del partito in corso a Roma – lui è andato a lavorare". E a chi le chiede se gli ha tirato le orecchie, risponde secca: "Sinceramente no, in questo caso proprio no, in altri casi sì, ma in questo no".

"Tutti lo sanno, io sono una persona che se deve fare una critica la fa, anche al ministro Lollobrigida – continua Arianna Meloni – E le assicuro che sono stata fiera di quello che ha fatto Francesco perché ha fatto bene a trovare, il suo staff credo, una soluzione. È una cosa che hanno sempre fatto tutti e sulla quale si è voluto per forza montare un caso, quando Francesco stava scendendo per andare in un posto che aspetta un segnale dalle istituzioni". Secondo la sorella della premier, quello del marito è stato "un bel segnale", ovvero "non lasciare quelle persone ad aspettare invano qualcuno che non si sarebbe presentato per l'ennesima volta". E conclude: "Penso che tutti avrebbero dovuto stringersi intorno a questa cosa, perché l'importante in quel momento era arrivare a Caivano. E io sono stata fiera che lo staff si sia mosso in quel modo. Gli ho fatto i complimenti, poi vabbè se in Italia ci mettiamo a parlare di queste stupidaggini con tutti i problemi che ci sono, l'ho trovato ridicolo".

Alle parole di Arianna Meloni sono arrivate rapidamente delle risposte, molto critiche, da parte del Movimento 5 Stelle: "La sorella d'Italia è orgogliosa del marito che ha fermato un Frecciarossa a suo piacimento – ha scritto su X la senatrice pentastellata Barbara Floridia – Dice anche che ‘è una cosa che hanno sempre fatto tutti'. Certo, chi non ha mai fermato un treno per farsi venire a prendere dall'auto blu? Cioè o non si rendono nemmeno conto delle cose che dicono e fanno, oppure pensano di poter offendere quotidianamente l'intelligenza delle persone".