Incidente in elicottero per il presidente iraniano Raisi: “Atterraggio d’emergenza, soccorritori sul posto”

Incidente in elicottero per il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e il suo entourage. Il tutto è avvenuto in una zona vicino a Jolfa, una città al confine con l'Azerbaigian, a circa 375 miglia a nord-ovest della capitale iraniana, Teheran. L'agenzia Irna e la tv di Stato iraniana parlano di atterraggio di emergenza, ma le informazioni su quanto successo sono ancora frammentarie.

Nessuno ha ancora parlato delle possibili condizioni di Raisi. Secondo alcune fonti, ancora non confermate, la vita del presidente e del ministro degli Esteri che era con lui sarebbero a rischio.

19:50 Il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev: "Turbato da notizia incidente di Raisi" Il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev ha affermato di essere "profondamente turbato" dalla notizia dell'incidente in elicottero che ha coinvolto l'omologo Ebrahim Raisi. Aliyev lo aveva incontrato quest'oggi per l'inaugurazione di una diga al confine tra Iran e Azerbaigian "Oggi, dopo aver salutato amichevolmente il presidente della Repubblica islamica dell'Iran, Ebrahim Raisi, siamo rimasti profondamente turbati dalla notizia dell'atterraggio di fortuna del suo elicottero" ha scritto su X. A cura di Gabriella Mazzeo 19:40 L'Ayatollah Ali Khamenei: "Pregate per la salute del presidente Raisi" Il presidente iraniano Ebrahim Raisi potrebbe essere rimasto coinvolto in un incidente in elicottero insieme al suo entourage. Le informazioni che riguardano l'accaduto sono ancora frammentarie, ma secondo quanto reso noto il tutto è avvenuto nella zona vicino a Jolfa, una città al confine con l'Azerbaigian, a circa 375 miglia a nord-ovest della capitale iraniana, Teheran. Poco fa l'Ayatollah Ali Khamenei ha chiesto al Paese di "pregare per la salute di Raisi". A riportarlo è l'emittente statale iraniana IRIB. A cura di Gabriella Mazzeo 15:20 Cosa sappiamo sull'incidente in elicottero per il presidente iraniano Raisi Incidente in elicottero per il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e il suo entourage. Le informazioni che riguardano l'accaduto sono ancora frammentarie, ma secondo quanto reso noto il tutto è avvenuto nella zona vicino a Jolfa, una città al confine con l'Azerbaigian, a circa 375 miglia a nord-ovest della capitale iraniana, Teheran. L'agenzia Irna e la tv di Stato iraniana parlano di atterraggio di emergenza, ma le informazioni su quanto successo sono ancora frammentarie. Non sono ancora state rese note informazioni sulle condizioni del presidente iraniano. Nessuno ha ancora parlato delle possibili condizioni di Raisi. Di certo, il ministro degli Interni iraniano, Ahmed Vahidi, ha confermato alla televisione di stato che uno degli elicotteri del convoglio che trasportava il presidente Raisi ha avuto un atterraggio brusco e che le squadre di soccorso sono ostacolate dalle difficili condizioni meteorologiche. La guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, ha convocato una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dopo le notizie sull'incidente dell'elicottero presidenziale. Lo riporta Teheran Times, ripreso da Tass. Il presidente iraniano stava viaggiando nella provincia iraniana dell'Azerbaigian orientale, dove aveva inaugurato questa mattina una diga insieme al leader azero Ilham Aliyev. L'elicottero – secondo quanto riportato -, a bordo del quale c'erano anche il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian e 7 funzionari, ha avuto un "atterraggio duro" durante il tragitto. Per i media iraniani, si sarebbe trattato di un atterraggio di emergenza a causa delle cattive condizioni del meteo e per la nebbia. A cura di Gabriella Mazzeo