video suggerito

Incidente in elicottero per il presidente iraniano Raisi: “Atterraggio d’emergenza, soccorritori sul posto” L’elicottero con a bordo il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e il suo entourage, ha avuto un atterraggio di emergenza a causa delle cattive condizioni del meteo nella regione dell’Azerbaigian orientale. Ma le informazioni sono frammentarie: alcuni parlano di incidente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ebrahim Raisi

Incidente in elicottero per il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e il suo entourage. È successo poco fa nella zona vicino a Jolfa, una città al confine con l'Azerbaigian, a circa 375 miglia a nord-ovest della capitale iraniana, Teheran. L'agenzia Irna e la tv di Stato iraniana parlano di atterraggio di emergenza, ma le informazioni su quanto successo sono ancora frammentarie. Nessuno ha ancora parlato delle possibili condizioni di Raisi. Secondo l'agenzia Mehr, ripresa dalla Tass, il presidente non sarebbe ferito. Notizia, poi, cancellata.

Di certo, il ministro degli Interni iraniano, Ahmed Vahidi, ha confermato alla televisione di stato che uno degli elicotteri del convoglio che trasportava il presidente Raisi ha avuto un atterraggio brusco e che le squadre di soccorso sono ostacolate dalle difficili condizioni meteorologiche.

Il presidente iraniano stava viaggiando nella provincia iraniana dell'Azerbaigian orientale, dove aveva inaugurato questa mattina una diga insieme al leader azero Ilham Aliyev. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale Irna, citata dal quotidiano inglese The Guardian. Sempre Irna ha definito l'area "una foresta" tra i villaggi di Uzi e Pir Dawood.

L'elicottero – secondo quanto riportato -, a bordo del quale c'erano anche il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian e 7 funzionari, ha avuto un "atterraggio duro" durante il tragitto. Per i media iraniani, si sarebbe trattato di un atterraggio di emergenza a causa delle cattive condizioni del meteo e per la nebbia.

In particolare, l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, vicina ai Guardiani della rivoluzione islamica (pasdaran) riferisce su X che "sul posto non sono ancora arrivate le squadre di soccorso" e che "a causa del maltempo e della nebbia, l'elicottero che trasportava il presidente ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza".

Non ci sarebbero feriti, ma le notizie che arrivano dall'Iran sono ancora confuse. Altri media parlano infatti di soccorritori sul posto, con almeno 20 squadre impegnate, e di possibile schianto e risulterebbe addirittura disperso. L'elicottero faceva parte di un convoglio di tre elicotteri e gli altri due sono arrivati a destinazione. Si attendono conferme indipendenti. Per di più, il ministero dell'Interno continua a dire di non avere dettagli, mentre un'altra agenzia del regime, la Fars, invita gli iraniani a pregare per il presidente.

In aggiornamento.