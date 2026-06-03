“Ha quasi sollevato il tetto di casa”, elicottero della Royal Navy si schianta durante esercitazione: tre morti

Tre membri della Royal Navy sono morti nel Devon dopo la caduta di un elicottero durante un’esercitazione notturna in Regno Unito. Il mezzo è precipitato vicino a Okehampton. “Mi ha quasi mi ha sollevato il tetto di casa”, ha riferito un testimone. Aperta un’indagine sulle cause. Il primo ministro ha definito l’incidente “estremamente tragico”.

Tre membri della Royal Navy, la marina militare del Regno Unito, sono morti in un incidente in elicottero avvenuto durante un’esercitazione notturna nel Devon, nel sud-ovest dell’Inghilterra. Il velivolo, un Merlin Mk4, è precipitato nella zona di Sourton Down, nei pressi di Okehampton, intorno alle 3:45 del mattino.

L’elicottero sarebbe caduto in un campo agricolo vicino alle principali arterie stradali della zona, tra la A30 e la A386, ai margini del Dartmoor, area utilizzata abitualmente per l’addestramento militare.

La Royal Navy ha confermato la notizia con una nota ufficiale. “È con profondo dolore che possiamo confermare che tre membri della Royal Navy sono morti durante un’esercitazione di addestramento in elicottero”. Nella stessa dichiarazione è stato precisato che le famiglie sono state informate e hanno chiesto un periodo di riservatezza prima della diffusione di ulteriori dettagli.

Il primo ministro britannico, Sir Keir Starmer, ha definito l’accaduto “estremamente tragico”, aggiungendo che i suoi “pensieri sono con le famiglie, gli amici e i cari dei tre membri della Royal Navy che purtroppo hanno perso la vita”.

Secondo quanto riferito da fonti locali e testimoni, l’elicottero avrebbe manifestato problemi poco prima dell’impatto. Alcuni residenti hanno raccontato di aver sentito rumori anomali durante il passaggio del velivolo, descritto come “non suonava normale”, mentre altri hanno parlato di un mezzo che avrebbe sfiorato le abitazioni, “quasi mi ha sollevato il tetto di casa”, ha riferito un testimone.

L’area dell’incidente si trova non lontano dall’Okehampton Battle Camp, struttura militare utilizzata per l’addestramento delle unità del Commando Helicopter Force. Il volo rientrava in un’attività di esercitazione, come spesso avviene nella regione, dove i piloti si addestrano tra le basi di Yeovilton e Culdrose.

Il Merlin Mk4 è uno degli elicotteri principali della Royal Navy per operazioni di supporto alle forze anfibie. Entrato in servizio nel 1999, è utilizzato in particolare dal Commando Helicopter Force, mentre la versione Mk2 è impiegata per missioni antisommergibile.

Sulle cause dell’incidente è stata avviata un’indagine da parte della Defence Accident Investigation Branch, con il coinvolgimento delle autorità civili dell’aviazione e delle forze di polizia locali. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Devon e della Cornovaglia, con sette mezzi e unità specialistiche di soccorso, ricerca e protezione ambientale.