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Pakistan, crolla il tetto di un centro di ripetizioni durante le lezioni: 14 bambini morti, si cercano dispersi

Tragedia a Lahore, in Pakistan. Martedì pomeriggio il tetto di un centro di ripetizioni privato è crollato durante le lezioni, uccidendo almeno 14 bambini e ferendone diversi altri. L’edificio era fatiscente e la costruzione di scarsa qualità. La polizia ha arrestato il proprietario e altre persone coinvolte. I soccorsi continuano tra le macerie.
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A cura di Biagio Chiariello
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Almeno 14 bambini hanno perso la vita nella giornata di martedì 30 giugno a Lahore, in Pakistan, dopo il crollo del tetto di un centro di ripetizioni privato nella zona di Kahna. Diversi altri minorenni sono rimasti feriti, alcuni in modo grave, e i soccorritori stanno ancora lavorando tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi.

Secondo quanto riferito dalla polizia e dai servizi di emergenza, mentre si tenevano le lezioni pomeridiane, il tetto del secondo piano – ancora incompleto – è venuto giù all’improvviso, travolgendo decine di studenti che si trovavano all’interno. L’edificio, una casa privata trasformata in centro di tutoring, era in condizioni precarie e la costruzione era di scarsa qualità.

Faisal Kamran, alto funzionario della polizia di Lahore responsabile delle operazioni sul territorio, ha confermato che i feriti sono stati trasportati negli ospedali vicini, tra cui il Lahore General Hospital. Almeno otto bambini sono stati dimessi dopo le prime cure, mentre altri restano ricoverati. I soccorritori del Rescue 1122 e dell’Edhi Foundation continuano le ricerche, dopo segnalazioni di possibili bambini ancora intrappolati sotto i detriti.

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La polizia ha arrestato il proprietario del centro e almeno altre quattro persone legate alla gestione della struttura. Le indagini puntano a verificare l’assenza di autorizzazioni e le violazioni delle norme di sicurezza edilizia.

Il presidente Asif Ali Zardari ha espresso il suo cordoglio alle famiglie delle vittime, augurando una pronta guarigione ai feriti e sottolineando che "sono necessarie misure di sicurezza efficaci per prevenire tragedie simili". Anche la Chief Minister del Punjab, Maryam Nawaz, ha chiesto un rapporto urgente sull’accaduto

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