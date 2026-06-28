Cade elicottero della compagnia petrolifera Saudi Aramco: 14 persone morte nello schianto a Ras Tanura

L’incidente a Ras Tanura dove la compagnia petrolifera saudita ha ripreso le attività solo da due giorni dopo il blocco per la guerra nello stretto di Hormuz. Ignoti i motivi dello schianto dell’elicottero.

Un elicottero appartenente alla compagnia petrolifera Saudi Aramco è improvvisamente precipitato al suolo oggi nei pressi di Ras Tanura, città saudita nel Golfo Persico causando la morte di tutte le 14 persone a bordo. La tragedia si è consumata nella primissima mattinata di domenica 28 giugno ora locale sulla costa orientale dell'Arabia Saudita.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale locale, che cita una fonte ufficiale del ministero dell'energia del Paese che controlla il gigante petrolifero, erano circa le ore 6:00 di oggi, le 7 in Italia, quando l’elicottero ha perso quota schiantandosi al suolo. L'incidente ha causato la morte di tutti i 14 passeggeri, tutti cittadini sauditi, spiega il Ministero dell'Energia saudita porgendo le condoglianze alle famiglie delle vittime.

Al momento le cause dell’incidente aereo non sono note. Le autorità locali hanno assicurato però che sono in corso le indagini, con la partecipazione delle autorità competenti, per determinare le cause dell'incidente.

L’elicottero era in missione con a bordo dipendenti del gruppo petrolifero a Ras Tanura dove Saudi Aramco ha importanti impianti di trasformazione e stoccaggio di greggio che sono stati anche colpiti da missili e droni durante la guerra tra Iran e Usa con incendi importanti. La zona infatti affaccia direttamente sul Golfo Persico, teatro dello scontro tra Iran e Usa ed è accessibile via mare solo attraverso lo stretto di Hormuz.

A seguito delle tensioni in Medio Oriente e la mancanza di navi cargo, l’impianto è rimasto fermo a lungo. Aramco aveva ripreso le operazioni di carico di petrolio greggio presso il suo terminale di Ras Tanura solo venerdì scorso dopo che erano state interrotte per quasi quattro mesi.