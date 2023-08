La nuova responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia è Arianna Meloni La sorella di Giorgia Meloni è stata nominata responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, oltre che a capo del dipartimento adesioni. Dal partito parlano di ufficializzazione di un ruolo svolto da tempo.

A cura di Tommaso Coluzzi

Arianna Meloni è la nuova responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia. La sorella della presidente del Consiglio e leader del partito, Giorgia Meloni, ha anche assunto il ruolo di capo del dipartimento adesioni. Si tratta di un nuovo passo in avanti nella sua carriera politica, da sempre impegnata al fianco della sorella minore. E c'è chi, non da oggi, parla di una possibile candidatura alla prossima tornata elettorale utile: quella delle europee del 2024. È ancora presto, certo, ma per ora Arianna Meloni si è ritagliata un nuovo ruolo centrale nel partito, di particolare peso in vista della riorganizzazione interna di cui si parla in via della Scrofa.

"Di fatto si tratta di una ufficializzazione di un ruolo che Arianna stava già svolgendo da tempo a via della Scrofa – ha spiegato a LaPresse Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito – In Fratelli d'Italia non era mai stato ufficializzato, è il ruolo che in An ricopriva Donato Lamorte". Per quanto riguarda, invece, il dipartimento adesioni, il deputato meloniano ha aggiunto: "Il ruolo nuovo di Arianna è il tesseramento, un ruolo importante e pesante".

Il titolo, insomma, sarebbe facile: sorelle d'Italia. Dopo cognati d'Italia, con riferimento al ministro Francesco Lollobrigida, che ha sposato proprio Arianna Meloni. Sul sito del partito, però, fanno sapere che questo è solo il primo passo di una riorganizzazione interna, dovuta alla crescita della formazione politica: "Prossimamente verranno istituiti nuovi dipartimenti aggiuntivi e verranno strutturati i dipartimenti sopra elencati con viceresponsabili e dirigenti".

Non è un caso che, nel momento in cui il partito è in grande espansione e ha raggiunto la soglia record del 30% nei sondaggi, Meloni piazzi una persona di grande fiducia in un ruolo chiave. Il futuro politico di Arianna, invece, sembra ancora tutto da scrivere.