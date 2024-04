video suggerito

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia perde voti e FI stacca la Lega: chi vincerebbe alle europee Forza Italia diventa il secondo partito della maggioranza, mentre la Lega è ferma e Fratelli d’Italia continua a calare. Anche il Pd perde voti, e c’è una corsa tra le liste ‘minori’ per arrivare al 4%. Ecco come andrebbero le europee oggi, secondo la supermedia di sondaggi politici YouTrend/Agi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

Fratelli d'Italia è in calo ma per il momento nessun partito italiano riesce a metterlo in difficoltà in termini di consensi. Nel resto del centrodestra Forza Italia ha ormai consolidato il sorpasso sulla Lega, mentre nelle opposizioni il Pd scende, il M5s è stabile e i partiti vicini alla soglia di sbarramento delle europee (come Azione e Verdi-Sinistra) vanno bene. Sono i risultati della supermedia dei sondaggi politici effettuata da YouTrend per Agi.

Forza Italia continua a crescere, male FdI

Fratelli d'Italia scende al 27,2% registrando un calo dello 0,2% rispetto a due settimane fa. Si tratta di una perdita limitata, che comunque certifica come ormai il partito di Giorgia Meloni sia distante dai picchi di consenso ottenuti (nei sondaggi) dopo l'inizio della legislatura. Non a caso, la presidente del Consiglio ha detto di puntare al 26% circa alle elezioni europee di giugno.

Forza Italia sale all'8,5%. Continua la crescita del partito di Antonio Tajani: +0,3%, senza contare che alle elezioni europee FI comporrà una lista unica insieme a Noi moderati, che porta lo 0,9% dei voti. Insomma, sembra ampiamente confermata la tendenza che si registrava nei sondaggi da mesi: il sorpasso dei forzisti ai danni della Lega, ferma all'8,2%. Dopo le elezioni continentali di inizio giugno, i rapporti di forza all'interno della maggioranza di governo potrebbero cambiare.

Pd, M5s, Azione e Avs: chi sale e chi scende in vista delle europee

Il Partito democratico ha il 19,8%, con una decrescita dello 0,2% in due settimane. Anche in questo caso per i dem di Elly Schlein è un calo contenuto, che però dimostra la difficoltà del Pd ad andare oltre il 20% in modo stabile per arrivare ad avvicinarsi davvero a Fratelli d'Italia. Al momento, tra il primo partito di maggioranza e il primo dell'opposizione resta un forte distacco anche a livello di sondaggi.

È stabile invece il Movimento 5 stelle, al 16,3%. Tra le altre liste dell'opposizione, ha un risultato positivo l'Alleanza Verdi-Sinistra: 3,9% con un +0,2%. Per Avs, che non correrà insieme a Possibile (il partito fondato da Pippo Civati) ma avrà tra i suoi candidati l'insegnante e attivista Ilaria Salis, detenuta in Ungheria, lo sforzo in queste ultime settimane prima delle elezioni sarà quello di superare la soglia di sbarramento fissata al 4%.

Lo stesso tentativo dovranno fare le due liste di centro. Azione di Carlo Calenda è al 3,7% con un +0,2%, a pochi decimi di distanza dallo sbarramento che permetterebbe di eleggere almeno un eurodeputato. Invece gli Stati Uniti d'Europa sono al 4,7%: la lista composta da Italia viva e +Europa prende un punto in meno rispetto alla somma dei due partiti divisi, ma stando alle previsioni dovrebbe riuscire a superare con una certa tranquillità la soglia del 4%. Infine ci sono le liste non presenti in Parlamento: Libertà di Cateno De Luca è al 2%, Pace terra dignità di Michele Santoro all'1,8%.