Quando inizia Belve 2024 con Francesca Fagnani e chi sono gli ospiti della prima puntata Belve torna su Rai 2, in prima serata, da martedì 19 novembre 2024: Francesca Fagnani ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa ha svelato gli ospiti della prima puntata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Francesca Fagnani sta scaldando i motori per la nuova edizione di Belve, la cui data di partenza è stata appena annunciata con un video promo in onda su Rai 2. La celebre conduttrice tornerà in onda, in prima serata, con le sue interviste graffianti da martedì 19 novembre 2024. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa a una settimana dalla partenza, la giornalista ha svelato anche gli ospiti della prima puntata.

Quando inizia la nuova edizione di Belve: la prima puntata con Francesca Fagnani su Rai 2

La nuova edizione di Belve parte martedì 19 novembre 2024, in prima serata, dalle 21.20, su Rai 2. Con un post diffuso sui canali social della rete televisiva, la giornalista e conduttrice televisiva ha presentato il ritorno del programma: "Sta tornando la domanda più attesa dell’anno: "Che belva si sente?". Da martedì 19 novembre la nuova stagione con Francesca Fagnani, ore 21.20 su Rai2 e RaiPlay", la didascalia del video promo che vede l'ingresso della presentatrice nel tradizionale studio.

Riccardo Scamarcio e Mara Venier gli ospiti della prima puntata di Belve

Nel salotto di Fabio Fazio, Che tempo che fa, che ha ospitato Francesca Fagnani nella puntata di domenica 10 novembre 2024, sono stati annunciati i primi due ospiti che apriranno la nuova stagione di Belve. Si partirà con le interviste a Riccardo Scamarcio e a Mara Venier.

Tra le anticipazioni legate ai protagonisti delle nuove puntate, anche quella che fa riferimento alla probabile intervista ad Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni. A tal proposito, la Fagnani ha commentato: "Noi l’abbiamo invitato. Lui è contento di venire, ma non è certo. Le trattative con Mediaset sono ancora in corso". Diversi giorni fa TvBlog ha rivelato che tra gli ospiti dei nuovi appuntamenti con Belve potrebbe esserci anche Flavia Vento.