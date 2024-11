video suggerito

Francesca Fagnani: "Giambruno a Belve? Lui contento di venire, ma non è ancora certo" Francesca Fagnani racconta la nuova stagione di Belve a Che Tempo Che Fa. Tra i possibili ospiti della nuova stagione anche l'ex compagno della premier Meloni, che vorrebbe esserci ma è ancora in forse: "Trattative in corso con Mediaset".

A cura di Andrea Parrella

Francesca Fagnani è stata ospite di Che Tempo Che Fa per raccontare la nuova stagione di Belve, in arrivo dal prossimo 19 novembre. La giornalista ha raccontato a Fabio Fazio alcune delle anticipazioni legate agli ospiti della prossima stagione, tra i quali dovrebbe comparire anche Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni. "Ma quella è l'ultima puntata o ce ne saranno altre?", chiede Fazio ironico, con Fagnani che risponde: "Lui è contento di venire, ma non è certo, le trattative con Mediaset sono ancora in corso".

"Che beneficio ha un ospite a raccontare ambiguità?", chiede Fabio Fazio, riferendosi all'elemento essenziale che contraddistingue Belve e la predisposizione degli ospiti di Francesca Fagnani ad accettare di mettersi totalmente a nudo: "Io penso che ne escano meglio di come entrano – ha raccontato Fagnani – Il trattamento funziona perché in qualche modo umanizza".

Il rapporto con gli ospiti e Belve: "Con alcuni sono diventata amica"

Quindi la conduttrice ha spiegato che nel corso delle interviste si crea una sorta di rapporto di seduzione, che porta inevitabilmente a consolidare o far nascere un rapporto franco con gli ospiti stessi: "Con alcuni sono diventata amica. Con Antonella Clerici, ad esempio. Esercitano una seduzione su di me, anche se non tutti, donne comprese." Fagnani ha quindi sottolineato che l'aspetto più interessante delle sue interviste sono chiaramente le zone d'ombra: "Molto più affascinanti delle luci. Intanto perché sono più nascoste, quindi tirarle fuori è affascinante."

La difficoltà di realizzare Belve: "All'inizio molti chiedevano di tagliare le interviste"

Infine si è parlato della difficoltà di realizzare un programma come Belve: "Il giornalismo d'inchiesta è una boccata d'ossigeno rispetto a Belve. Il casting è difficile, spesso gli ospiti cambiano idea, è molto complicata la gestione. All'inizio succedeva sempre che ci chiedessero i tagli, soprattutto sulle cose che alla fine erano la notizia". Inevitabile un passaggio sul compagno Enrico Mentana: "Dopo le maratone Enrico torna più fresco che mai, il contrario di quello che succede dopo le vacanze, che lo distruggono".