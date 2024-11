video suggerito

Francesca Fagnani: “Sono narcisa, ma Mentana ha più ego di me. Andrea Giambruno a Belve? In trattativa” Francesca Fagnani sta per tornare con una nuova edizione di Belve, in onda da martedì 19 novembre su Rai2. La conduttrice ha parlato dei primi ospiti attesi, come Mara Venier e Flavia Vento, oltre che della trattativa per Andrea Giambruno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

Martedì 19 novembre torna su Rai2 una nuova edizione di Belve con Francesca Fagnani. Alla vigilia delle nuove puntate, la conduttrice si è raccontato in un'intervista al Corriere della Sera, svelando qualcosa in più di sé, del rapporto con il compagno Enrico Mentana e anche del programma in partenza.

Flavia Vento ospite di Belve, Giambruno in trattativa

Nella prima puntata di Belve, in onda martedì 19 novembre, una delle ospiti in studio sarà Flavia Vento. "È stata eccezionale, molto divertente. Il suo sogno oggi è tornare vergine come la Vergine Maria", ha raccontato la conduttrice facendo un piccolo spoiler dell'intervista che andrà in onda. Attesa anche Mara Venier: "È una donna allegra e solare, però vedrete anche i suoi aspetti inediti, una versione più riflessiva e malinconica". Poi Riccardo Scamarcio: "È stato molto disponibile al gioco, più divertente che ombroso. In generale però trovo sempre difficile intervistare gli attori, perché hanno la capacità di interpretare un personaggio anche quando li intervisti".

Per quanto riguarda le trattative per Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni, la conduttrice ha fatto sapere:

Leggi anche Quando inizia Belve 2024 con Francesca Fagnani e chi sono gli ospiti della prima puntata

Io mi sono limitata a invitarlo, la trattativa è interna a Mediaset, stanno dialogando, è Mediaset che deve firmargli la liberatoria. È una loro risorsa, ma un’azienda importante come Mediaset che crede nella libertà della circolazione delle idee non credo farà problemi. In caso contrario mi meraviglierei. Non ci sarebbe motivo.

Il rapporto con Enrico Mentana: "Lui ha più ego di me"

Per quanto riguarda la sua vita privata, da anni Francesca Fagnani è legata al giornalista e conduttore Enrico Mentana. Al momento i due non sono convolati a nozze perché, ha spiegato, "non ne sentiamo bisogno". Quanto alla quotidianità, la conduttrice ha svelato che Mentana ha più ego di lei ("È una bella lotta, ma mi sento dire che vince lui"), ma hanno lo stesso tipo di "prepotenza". Fagnani si sente una persona "narcisa", a cui piace specchiarsi: "Non è un’ossessione, è semplicemente più forte di me. Se passo davanti a un motorino parcheggiato un’occhiata nello specchietto la do".