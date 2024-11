Maria Rosaria Boccia al Peppy Night, la battuta su Sangiuliano: “Ti piacciono quelli corti e chiatti?”

video suggerito

Maria Rosaria Boccia torna in televisione, ma questa volta è quella locale. È stata l'ospite principale della prima puntata della nuova edizione del Peppy Night, il popolare programma condotto da Peppe Iodice che, per l'occasione, ha fatto le cose in grande stile. Non solo la Boccia, ma anche Asia Argento, Peppe Lanzetta e la presenza dell'allenatore del Napoli, Antonio Conte, in prima fila. Su Maria Rosaria Boccia, il comico premette: "Abbiamo degli accordi con l'avvocato che io devo rispettare perché altrimenti…ecco, ho comprato una casa a Portici, ho fatto un investimento, non voglio problemi". Ma, ovviamente, la battuta sull'ex ministro Gennaro Sangiuliano non poteva mancare: "Ti piacciono quelli corti e chiatti?".

La versione "locale" di Maria Rosaria Boccia, però, è praticamente identica a quella "nazionale". L'organizzatrice di eventi parla pochissimo e fa praticamente tutto il conduttore: "Sei fidanzata? Hai avuto un ex recente che ti ha fatto soffrire per amore? Come ti piace l'uomo? Ti piace corto e chiatto?". Tra il pubblico anche Antonio Conte si lascia andare in un sorriso eppure Maria Rosaria Boccia è una sfinge: "Ho avuto tanti fidanzati, mariti…". A questo punto, Peppe Iodice cerca di stanarla: "Cosa vorresti dire? Ho visto anche un post su Giorgia Meloni e tu ti sei un po' risentita. Sei stata protagonista delle cronache, la ragazza Maria Rosaria cosa vuole dire?". A questo punto Maria Rosaria Boccia si lascia andare:

Io penso che uno possa giudicare le persone ma solo conoscendo i fatti. Mi hanno sequestrato tutto e la magistratura deve fare il suo corso. Facciamolo fare alla magistratura, no? Meloni? Lei deve fare la premier, non salvare il suo partito. Io voglio tornare a fare il mio lavoro e chiarire quello che è successo. Sono convinta che alla fine dovranno andare davvero tutti a casa.