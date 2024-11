Antonella Elia sposa Pietro Delle Piane: “Finalmente, nozze in Polinesia la prossima estate”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Antonella Elia annuncia il matrimonio con Pietro Delle Piane. La showgirl ne ha parlato nel corso del programma Storie di donne al bivio week end condotto da Monica Setta. Le nozze si terranno l'estate prossima, nel corso di una vacanza lunga un mese in Polinesia.

Antonella Elia sposa Pietro Delle Piane

"Dopo due anelli, aspettavo la terza dichiarazione per dire ‘sì' a Pietro. È arrivata e finalmente ci sposeremo": così Antonella Elia ha comunicato a Monica Setta che sposerà il suo compagno Pietro Delle Piane. Quindi ha svelato i primi dettagli della cerimonia. Il matrimonio sarà celebrato in Polinesia durante l'estate 2025:

L'idea è quella di organizzare una cerimonia tutta rosa in Polinesia dove saremo dall'1 agosto fino ai primi di settembre. Ma è probabile anche che Pietro mi proponga di dirgli sì prima della partenza cioè il 31 luglio.

La sua versione sull'amicizia con Adriana Volpe

Come aveva già fatto nella trasmissione BellaMa', anche a Storie di donne al bivio, Antonella Elia ha smentito di essere amica di Adriana Volpe. La sua versione, che è molto diversa da quella della conduttrice, è stata:

Una volta me l'hanno chiesto e ho detto che non sono amica di Adriana. Lei se l'è presa, ma io sono abituata a dire la verità. Abbiamo lavorato insieme, ma in tanti mesi mai nemmeno una pizza. Vi sembra amicizia questa?

Per lo stesso argomento, lo scorso settembre aveva avuto una discussione con Adriana Volpe nel salottino di BellaMa', programma condotto da Pierluigi Diaco. La conduttrice, infatti, sosteneva di essere stata presente in più occasioni nella vita dell'ex ragazza di Non è la Rai, accusandola di mentire solo per interpretare il personaggio "da iena" che si è creato: "Ma perché in televisione tu devi sempre tenere questa parte da attrice e da iena? Non ho capito".