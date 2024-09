video suggerito

Lite tra Adriana Volpe e Antonella Elia a BellaMà: “Fai la iena”, “Non siamo amiche, dici bugie” Scontro in diretta tra Adriana Volpe e Antonella Elia. A scatenare la lite davanti a un incredulo Pierluigi Diaco la differenza di vedute sul loro rapporto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lite tra Adriana Volpe e Antonella Elia nel corso della puntata di BellaMà trasmessa il 23 settembre. Pierluigi Diaco ha fatto presente che secondo alcune indiscrezioni non andrebbero d'accordo. Adriana Volpe ha smentito: "Siamo amiche". Di diverso parere Antonella Elia. Così, ha avuto inizio un battibecco tra loro.

Come è scoppiato il battibecco tra Adriana Volpe e Antonella Elia

Adriana Volpe ha smentito le indiscrezioni secondo le quali ci sarebbe maretta tra lei e Antonella Elia: "Siamo amiche". L'ex ragazza di Non è la Rai, tuttavia, è apparsa di diverso parere: "Amiche? Adesso non esagererei". Pronta la reazione di Volpe: "Ma perché in televisione tu devi sempre tenere questa parte da attrice e da iena? Non ho capito". Così, Antonella Elia è entrata nei dettagli:

Non ci vediamo mai, non andiamo a cena insieme, non ci sentiamo mai al telefono, ci mettiamo un like su Instagram ogni sei mesi. L’amicizia è un’altra cosa.

La versione di Adriana Volpe

Adriana Volpe ha continuato a sostenere una versione completamente diversa: "Siamo state a cena non so quante volte". E Antonella Elia ha negato: "Ma non dire bugie, non è vero. Dimmi dove siamo andate a cena nell'ultimo anno. Ma mi pigli in giro?". Adriana Volpe, allora, ha assicurato che sono andate alle terme insieme diverse volte. Anche in questo caso, Elia è apparsa in disaccordo:

Ma quattro anni fa. Siamo andati alle terme una volta, quando tu facevi l'opinionista al Grande Fratello. Poi a cena io e te a mangiare una pizza non siamo mai andate.

Alla fine non sono riuscite a trovare un punto d'incontro. Adriana Volpe è rimasta ferma sulle sue convinzioni: "Non siamo mai andate da nessuna parte io e te? Non ci diamo consigli?". Pierluigi Diaco ha messo fine al battibecco assicurando che non immaginava di fare scoppiare quel caos.