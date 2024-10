video suggerito

Pamela Prati: "Con Valeria Marini ci siamo graffiate e tirate i capelli, arrivai al Bagaglino prima di lei" A qualche anno dal momento in cui aveva categoricamente smentito i pettegolezzi a proposito delle liti con Valeria Marini presumibilmente consumatesi dietro le quinte dei programmi del Bagaglino, Pamela Prati ammette che con la ex "rivale" sarebbero arrivate alle mani.

A cura di Stefania Rocco

Era il 2022 quando, intervistata da Francesca Fagnani a Belve, Pamela Prati smentì le indiscrezioni relative alle liti presumibilmente avvenute dietro le quinte dei programmi del Bagaglino con l’allora storica rivale Valeria Marini. In particolare, la showgirl bollò come falso il pettegolezzo secondo che le volta l’una contro l’altra in una rissa che sarebbe scoppiata durante una festa organizzata da Leo Gullotta. “Ma no, quale rissa?!”, aveva dichiarato, “Non è successo nulla, hanno riportato male le cose. Era una feste di Leo Gullotta. Lei si è graffiata con il mio bracciale. No, non è che è caduta sul bracciale. Un giorno venne Valeria a fare un provino e il maestro Pingitore mi chiese cosa ne pensassi e se la doveva prendere. Io dissi ‘ma le pare che io possa dire se prendere o meno una persona? Ma certo che la prendiamo’. Quindi è anche grazie a me se l’hanno presa. Io non l’ho graffiata! Se è andata all’ospedale? Si è solo graffiata con il mio bracciale”.

Pamela Prati oggi: “Con Valeria Marini anche qualche graffio”

Ieri, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, Prati ha contraddetto la versione fornita all’epoca e ha ammesso che con la collega ci sarebbe stato più di un confronto animato: “Se la donna del Bagaglino sono io o è Valeria? Entrambe, ma io ho fatto più anni di lei! Quindi direi che sono io la donna del Bagaglino. Adesso io e Valeria ci vogliamo bene, ci siamo chiarite, siamo amiche e sarde tutte e due. Dai, è stato un Eva contro Eva. Effettivamente io sono arrivata prima di lei. Se ci siamo tirate i capelli? Sì, ma ci siamo date anche qualche graffio, dai su diciamolo. Però ha portato molto bene. Ora ci siamo chiarite e lei mi ha detto ‘amore ti ho capito‘“.

La versione di Valeria Marini: “Graffi? Porto ancora i segni”

Era stata la stessa Valeria Marini la prima a confermare almeno un alterco. Ospite di Alberto Matano a La vita in diretta, la showgirl raccontò la sua versione dei fatti rispetto all’episodio dei graffi: “Se c’è stato un litigio tra me e la Prati alla festa di compleanno di Leo Gullotta? Pamela era un po’ ossessionata da me, ma io non le ho levato il lavoro. Lei all’epoca era andata via dal Salone Margherita. Se è vero che mi ha anche graffiata? Non ha molta importanza, però io c’ho ancora i segni”.