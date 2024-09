Luana Ravegnigni: “Ho sofferto per Claudio Lippi, mi lasciò perché avevamo prospettive di vita diverse”

video suggerito

Luana Ravegnini è stata ospite de La Volta Buona, nella puntata di venerdì 20 settembre. La conduttrice di Check Up si è raccontata nello studio di Caterina Balivo, ripercorrendo la sua carriera, da Indietro Tutto con Renzo Arbore a Luna Park con Pippo Baudo, e la sua vita privata. In particolare, ha parlato della storia d'amore con Claudio Lippi e dei motivi della rottura.

La storia d'amore con Claudio Lippi durata 7 anni

Luana Ravegnini ha conosciuto Claudio Lippi nel programma Un pranzo è servito, dove lui era conduttore e lei lavorava come valletta. Tra loro si creò inizialmente un rapporto basato sulla presa in giro:

Alla fine delle puntate dovevo fare il calcolo delle calorie dei concorrenti e le sbagliavo, non sono mai stata una brava calcolatrice. Lui invece di coprirmi, metteva in evidenza i miei errori, cercando di mettermi in difficoltà. Io ci rimanevo male, soffrivo molto per questa cosa. Mi stava sulle scatole.

Finito il programma, i due si persero di vista e si incontrarono di nuovo solo anni dopo, quando Lippi decise di chiamarla per affiancarlo nella condizione del programma Casa Cosa. "Avrei dovuto trasferirmi a Milano, era una bella occasione e decisi di farlo per lavorare con lui", ha raccontato Ravegnigni. Galeotta fu quindi la città di Milano, che li fece avvicinare sempre di più fino a diventare a tutti gli effetti una coppia:

Lui ha intrapreso un forte corteggiamento, eravamo nello stesso albergo, condividevamo il lavoro, vivevamo tutti e due fuori. Giorno dopo giorno mi sono lasciata conquistare e mi sono trovata bene con lui.

La verità sulla rottura: "Avevamo aspettative di vita diverse"

Luana Ravegnini e Claudio Lippi sono stati una coppia per sette anni, dopo i quali decisero di prendere strade diverse. In seguito alla rottura, ha spiegato la conduttrice, molte persone le diedero la colpa sostenendo che il loro fosse un legame soltanto di convenienza:

Abbiamo vissuto per diversi anni sotto le luci dei riflettori, eravamo una coppia mediatica. Nel momento in cui la relazione è finita, la gente ha pensato che la causa fossi io, più giovane di 23 anni. Ero veramente stanca, ci sono stata male e così non ho dato spiegazioni.

A Caterina Balivo, la conduttrice ha spiegato i veri motivi della rottura, legati a prospettive di vita diverse. A prendere la decisione fu Claudio Lippi:

Avevamo due aspettative di vita diverse. Io volevo una famiglia con lui, dei figli, e lui non era in grado di darmeli perché aveva già un passato. Ha deciso di finirla lì e di fare in modo che io potessi farmi la mia vita, ho sofferto molto. L'ho sentito non molto tempo fa, mi ha fatto i complimenti per il programma. Gli devo molto e gli auguro il meglio.