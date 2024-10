Caterina Balivo svela i motivi per cui lasciò la Rai: “Non è stato facile rientrare”

video suggerito

In un'intervista a Vincenzo Schettini a La fisica dell'amore, Caterina Balivo ha svelato alcuni retroscena sui motivi che la spinsero a lasciare la conduzione del programma Vieni da me, con cui riscosse un successo notevole su Rai 1 dal 2018 al 2020. Nell’intervista, che andrà in onda stasera, martedì 1 Ottobre, in seconda serata su Rai 2, la conduttrice ha parlato anche di quanto sia stato difficile rientrare a fare televisione dopo lo stop: "Mi sono sporcata le mani, mi sono messa in discussione. Tornando indietro, lo rifarei".

Perché Caterina Balivo scelse di lasciare Rai 1

Quando ha lasciato un programma di successo come Vieni da me, molti si sono chiesti il perché. "In realtà in quel momento stavo scegliendo la famiglia – ha spiegato la conduttrice – Non è stato poi facile rientrare, ho cominciato a fare un altro tipo di programma, quindi mi sono sporcata le mani, mi sono messa in discussione". Nonostante le difficoltà nel rientro, Balivo non si sente della sua decisione: "Tornando indietro, lo rifarei perché in quel momento la mia priorità assoluta era quella di tenere unita la famiglia e pensavo di non farcela con il lavoro".

Ho pensato da mamma, da moglie, da lavoratrice. Mi sono detta: io non riuscirò a dare il 100% se dovessi continuare, non potrò essere più quella che sono stata fino a prima e quindi mi sono fermata. Però quando ti fermi non è che ricominci quando vuoi, ogni scelta, ogni causa ha un effetto. In generale sono un'impulsiva, dico quello che penso e alcune volte sono un po' un elefante in una cristalliera. Le parole contano e quando si è arrabbiati le parole escono e vorrei avere tanto il dono di essere una persona riflessiva, di contare fino a 10, ma ho imparato, a quasi 45 anni, a contare fino al 3.

La vita privata di Caterina Balivo

Caterina Balivo è nata a Napoli ma vive da anni a Roma per motivi di lavoro col marito Guido Maria Brera e i figli Guido Alberto e Cora. La sua abitazione è una grande casa. La nota conduttrice condivide spesso numerose immagini nella sua villa, che accoglie ampi spazi per tutta la famiglia. Nel podcast One More Time di Luca Casadei, qualche mese fa il marito raccontò alcuni retroscena sul loro primo incontro, avvenuto nell'estate del 2009:

Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera

Ero in barca con delle amiche che guardavano la foto di un bellissimo uomo. Io mi accorgo che accanto a lui c'era una donna altrettanto bella, era Caterina. L'ottobre seguente, una delle persone che era in barca con me, mi invita a una cena a Roma dicendomi che ci sarebbe stata anche la donna della foto. Lì la incontrai dal vivo, per la prima volta, e mi piacque subito perché era solare e frizzante. Così le scrissi una lettera e chiesi a Lamberto Sposini, che conoscevamo entrambi, di fare da messaggero. Lei la lesse e poi mi fece una bellissima telefonata.