Lo scontro tra Maria Giovanna Elmi e Caterina Balivo in Tv, la conduttrice: "A noi di Miami non importa nulla" Durante la puntata de La Volta Buona del 17 giugno, è andato in scena un momento di tensione tra Maria Giovanna Elmi e Caterina Balivo, con quest'ultima che ha insistito per conoscere i motivi dell'annullamento del primo matrimonio dell'ospite.

Il botta e risposta tra Maria Giovanna Elmi e Caterina Balivo non è passato inosservato. Durante la puntata de La Volta Buona, andata in onda martedì 17 giugno, si è registrato un momento di tensione tra la conduttrice e l'ospite, quando Balivo ha insistito affinché Elmi spiegasse nel dettaglio i motivi dell'annullamento del suo primo matrimonio. Il comportamento della conduttrice ha attirato numerosi commenti, anche sui social.

Maria Giovanna Elmi non risponde alla domanda sul matrimonio: "Cose personali"

Maria Giovanna Elmi, ospite de La Volta Buona, ha spiegato di aver atteso alcuni anni prima di convolare a nozze con Gabriele Massarutto. "Aspettavo l'annullamento del primo matrimonio, io desideravo sposarmi in chiesa perché secondo me ha un altro valore" si sentiva dire dall'annunciatrice Rai in un filmato mandato in onda durante la trasmissione. "Dal 1970 al 1978 sei stato sposato con un primo marito" ha aggiunto Caterina Balivo. "Una storia bellissima, una bellissima storia d'amore che poi è finita. Dopo sono stata degli anni libera e dopo otto anni dal mio divorzio ho conosciuto Gabriele e ho chiesto l'annullamento del mio matrimonio" ha spiegato Elmi. "Se tu fossi stata a Tarvisio sul monte Lussari capiresti che c'è una cosa incredibile che ti avvicina al cielo perché sul monte Lussari…" ha continuato l'ospite, prima di essere interrotta dalla conduttrice. "Scusa Maria Giovanna ti interrompo perché è un tema per me molto caldo. L'annullamento della Sacra Rota di un matrimonio durato otto anni avviene per qualche motivo ben preciso non perché tu vuoi sposarti di nuovo davanti a Dio. Perché quello molte persone divorziate lo vorrebbero fare ma ci vuole un motivo ben preciso per l'annullamento. Cosa era successo nel primo matrimonio?" ha incalzato Balivo.

"Beh per esempio…" ha iniziato Elmi, prima di abbassare lo sguardo. "Ma sono cose molto personali, no?" ha aggiunto. "No, però mi dicono che ti hanno chiamata anche per questo motivo. Per questo ti chiedo, Maria Giovanna" ha replicato la conduttrice. "In realtà mi hanno chiamata soprattutto per parlare di Miami", ha obiettato l'ospite. "A noi di Miami non interessa, perché abbiamo già le nostre spiagge italiane" ha tagliato corto la Balivo. Maria Giovanna Elmi ha concluso: "Per motivi personali e dolorosi, purtroppo è finita. Sono però rimasta in amicizia con quella persona, anche se la vita ti mette davanti a realtà che hanno portato all’annullamento del matrimonio".

Caterina Balivo: "Non sono stata indiscreta, Maria Giovanna ha fatto un passo indietro"

Nel corso della trasmissione, poi, Caterina Balivo ha fatto un appunto: "Nel caso di Maria Giovanna lo dico, ho un copione dove ho tutti i motivi per i quali Maria Giovanna… Non sono stata indiscreta, forse lei ha fatto un passo indietro".