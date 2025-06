video suggerito

Caterina Balivo si scusa con Maria Giovanna Elmi, l'abbraccio in tv dopo lo scontro: "Dovevo seguire un copione" Dopo lo scontro in diretta a La Volta buona, quando aveva insistito nel chiederle i motivi della fine del suo primo matrimonio, Caterina Balivo ha chiesto scusa a Maria Giovanna Elmi. "L'ultima volta sono stata poco carina, Dovevo seguire un copione", ha detto in studio abbracciandola.

A cura di Elisabetta Murina

Caterina Balivo ha chiesto scusa a Maria Giovanna Elmi. Dopo lo scontro a La Volta Buona nella puntata del 17 giugno, la conduttrice ha voluto fare un passo indietro ha abbracciato pubblicamente la sua ospite, di nuovo ospite in studio. "L'ultima volta sono stata poco carina con lei", ha detto la conduttrice del programma di Rai1.

Le scuse di Caterina Balivo a Maria Giovanna Elmi

Nella puntata del 27 giugno de La Volta Buona, Caterina Balivo ha voluto di nuovo in studio Maria Giovanna Elmi. Ancora prima di iniziare l'intervista, la conduttrice ha voluto chiedere scusa alla sua ospite per il piccolo scontro in diretta di qualche giorno prima. "Fatemela abbracciare, visto che l’ultima volta sono stata molto poco carina con lei e sa pure il motivo. C’è stato un fraintendimento. Dovevo seguire un copione, ma chiedo scusa", ha detto Balivo, che era stata un po' insistente nel chiederle perché il suo primo matrimonio fosse finito. E ha poi continuato: "Quando si sbaglia bisogna chiudere scusa. Accetti le mie scuse?". La risposta dell'ospite è stata subito affermativa e le due si sono lasciate tutto alle spalle in poco tempo.

Cosa era successo tra Caterina Balivo e Maria Giovanna Elmi a La Volta Buona

Nella puntata del 17 giugno de La Volta Buona si era creato un momento di tensione durante l'intervista di Caterina Balivo a Maria Giovanna Elmi. La conduttrice, parlando con la sua ospite del primo matrimonio, le aveva chiesto quali fossero i motivi della rottura. "Ma sono cose molto personali, no?", aveva risposto Elmi. "No, però mi dicono che ti hanno chiamata anche per questo motivo. Per questo ti chiedo, Maria Giovanna", aveva replicato la conduttrice. "In realtà mi hanno chiamata soprattutto per parlare di Miami", ha obiettato l'ospite. "A noi di Miami non interessa, perché abbiamo già le nostre spiagge italiane", ha tagliato corto Balivo.