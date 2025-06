video suggerito

Caterina Balivo sfiora un incidente a La Volta Buona: “Ti stavi per infilzare” Caterina Balivo ha rischiato un piccolo incidente nella puntata de La Volta Buona in onda mercoledì 18 giugno. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata de La Volta Buona in onda mercoledì 18 giugno uno dei temi è stata l'alimentazione e "come dimagrire in modo sano". Nel corso della trasmissione, Caterina Balivo ha rischiato di ferirsi con uno stuzzicadenti posizionato su una pizza con la mortadella. La scena ha scatenato la preoccupazione di Rosanna Lambertucci, ospite in studio, che ha lanciato un grido mentre assisteva all'episodio.

Rosanna Lambertucci si spaventa per Caterina Balivo

Nella puntata de La Volta Buona in onda mercoledì 18 giugno, Caterina Balivo ha rischiato un piccolo incidente. Mentre la conduttrice si stava per accomodare sul divano, uno degli ospiti le ha urlato di stare attenta. Nel momento di panico generale, Rosanna Lambertucci ha lanciato un urlo. La padrona di casa, visibilmente preoccupata, ha chiesto immediatamente cosa fosse successo. "Ti stavi per infilzare" le hanno poi spiegato, riferendosi agli stecchini posizionati su alcuni pezzi di mortadella in un piatto che si trovava sul sofà. "Non ci credo" ha detto divertita la conduttrice tra le risate del pubblico e l'ilarità generale. Alla fine, si è alzata in piedi e si è coperta il viso con una mano.

Quando finisce La Volta Buona 2025: la data dell'ultima puntata prima della pausa estiva

La Volta Buona di Caterina Balivo chiude i battenti per la pausa estiva. La trasmissione in onda dalle 14.05 alle 16 su Rai 1, sta per fermarsi in vista della bella stagione. È stata la conduttrice ad annunciarlo con un post condiviso su Instagram mercoledì 18 giugno. L'ultima puntata del talk pomeridiano andrà in onda il 27 giugno 2025. Nell'ultima settimana tanti ospiti terranno compagnia ai telespettatori con interviste e opinioni su temi di attualità e gossip. Lo scorso anno, dopo lo stop per le vacanze estive, il programma tornò in onda il 9 settembre 2024.