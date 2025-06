Quando finisce La Volta Buona 2025 per la pausa estiva: l’annuncio di Caterina Balivo

video suggerito

A cura di Gaia Martino

La Volta Buona di Caterina Balivo ha una data di chiusura. Il programma televisivo in onda dalle 14.05 alle 16 su Rai 1, sta per fermarsi in vista delle vacanze estive. È stata la conduttrice, pochi minuti fa, con un post su Instagram ad annunciare quando chiuderà i battenti: l'ultima puntata del talk andrà in onda il 27 giugno 2025. Nell'ultima settimana tanti ospiti intratterranno i telespettatori con interviste e opinioni su temi di attualità e gossip. Il futuro di Caterina Balivo a La Volta Buona, dopo le vacanze estive, non sarebbe incerto.

L'annuncio di Caterina Balivo sull'ultima puntata di La Volta Buona

La data di chiusura, prima dello stop estivo, di La volta buona è stata fissata per venerdì 27 giugno 2025. La conduttrice con un post su Instagram ha reso pubblica la notizia, scrivendo: "Ci vediamo in diretta fino al 27 Giugno con La volta buona, sempre su Rai 1".

Il talk e rotocalco che vede in ogni puntata tantissimi ospiti nel salotto di Caterina Balivo è stato un appuntamento fisso e molto seguito dai telespettatori. Ha registrato ottimi ascolti nell'ultima stagione trasmessa e quasi in chiusura: lo scorso febbraio, in pieno periodo Sanremo, segnò un record con il 22.1% di share e un ascolto di 2 milioni e 134 mila spettatori.

Il futuro di Caterina Balivo a La Volta Buona

In attesa della presentazione dei palinsesti Rai, non ci sarebbero troppi dubbi sul ritorno di Caterina Balivo nel suo salotto di Rai 1 dopo le vacanze estive. A settembre dovrebbe riaccomodarsi sul tradizionale divano per accogliere i suoi ospiti e discutere con loro su temi di attualità e gossip. Bubinoblog lo scorso aprile rivelò che oltre ad essere stata riconfermata, per lei ci sarebbe anche una novità in studio che riguarda la scenografia. Lo scorso anno, dopo lo stop estivo, il programma tornò in onda il 9 settembre 2024.